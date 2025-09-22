[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스·밈코어·맨틀, 24시간 하락률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)가 24시간 동안 11.76% 하락하며 가장 큰 폭의 가격 하락을 기록했다. 현재 엠와이엑스 파이낸스의 가격은 1만 3751원이며, 시가총액은 약 2조 7104억 원에 달한다. 엠와이엑스 파이낸스는 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서 활용되며, 다양한 금융 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있다.밈코어(M)는 8.26% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 기록했다. 밈코어의 현재 가격은 3361원이며, 시가총액은 약 3조 4947억 원이다. 밈코어는 주로 밈 토큰의 거래 및 교환을 촉진하는 플랫폼으로, 사용자들이 다양한 밈 관련 자산을 쉽게 거래할 수 있게 한다.맨틀(MNT)은 7.30%의 하락률을 보이며 하락률 상위 목록에서 세 번째로 나타났다. 맨틀의 현재 가격은 2188원이며, 시가총액은 약 7조 1206억 원이다. 맨틀은 주로 블록체인 기반의 데이터 관리 및 분석에 특화된 플랫폼으로, 기업과 개인 사용자 모두에게 고급 데이터를 제공하는 것을 목표로 한다.에어로드롬 파이낸스(AERO)는 6.05% 하락하여 네 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 에어로드롬 파이낸스의 가격은 1598원이며, 시가총액은 약 1조 4337억 원이다. 이 플랫폼은 주로 항공 관련 데이터와 금융 서비스를 결합하여 사용자들에게 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다.에스피엑스6900(SPX)은 5.48% 하락하며 다섯 번째로 큰 하락률을 보였다. 에스피엑스6900의 현재 가격은 1652원이며, 시가총액은 약 1조 5388억 원이다. 이 토큰은 주로 스포츠 및 엔터테인먼트 분야에서 활용되며, 팬들에게 다양한 참여 기회를 제공하고 있다.한편, 하이퍼리퀴드는 5.42% 하락했으며, 크로노스는 5.15%의 하락률을 기록했다. 같은 시각, 펌프는 4.99%, 이뮤터블엑스는 4.48%, 옵티미즘은 3.69% 하락했다. 이들 종목은 각각의 플랫폼과 생태계에서 다양한 기능을 제공하며, 사용자들에게 독특한 가치를 제공하는 것을 목표로 한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자