“남친이 크리스마스에 같은 멤버 언니와 외박”…이미주, 충격 폭로했다

SBS 예능프로그램 ‘아니 근데 진짜’ 방송화면

그룹 러블리즈 출신 이미주가 전 남자친구의 바람 정황을 폭로했다.이미주는 지난 16일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘아니 근데 진짜’에 출연해 방송인 이상민, 탁재훈, 그룹 엑소 카이, 방송인 이수지, 임우일, 가수 조현아와 함께 토크를 펼쳤다.이날 이미주는 “미주는 전 남친에 배신당했다”는 이상민의 말에 “완전 옛날이었다. 크리스마스였는데, 일이 있어서 남자친구를 못 만났다”라고 말문을 열었다.이미주는 “그런데 다음 날 친구가 ‘그 오빠 알아? 어떤 사람이야?’라고 전화가 왔길래 남자친구라고 이야기를 했다”고 말했다.이어 “그랬더니 친구가 ‘너 남자친구가 (친구와) 같은 그룹 언니를 크리스마스에 불러서 나갔다. 근데 언니가 아직도 안 들어왔다’고 하더라”라고 밝혔다.이미주는 “그 이야기를 듣고 남자친구에게 말하니 절대 아니라고 잡아떼는 거다”라고 했다.하지만 정황상 바람을 피운 것이 확실했다며 “이건 아니다 싶었다. 계속 잡아떼길래 이별 통보를 했다. 정말 헤어지기 싫었는데 너무 괘씸해서 헤어졌다. 완전 옛날 일이다”라고 연애사를 고백했다.한편 이미주는 2014년 그룹 러블리즈 멤버로 데뷔해 ‘종소리’, ‘아츄’, ‘데스티니’, ‘안녕’ 등의 히트곡으로 사랑받았다.지난 2021년 팀이 해체한 후에는 솔로 가수 겸 방송인으로 활동 중이다.온라인뉴스부