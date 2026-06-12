[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1030.05로 3.32% 상승…1000 회복 속 1418개 종목 올라

코스닥이 장 초반 3% 넘게 오르며 1000선을 다시 회복했다.12일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일 996.93보다 33.12포인트(3.32%) 오른 1030.05를 나타냈다. 지수는 1027.05로 출발한 뒤 장중 1038.77까지 올랐고, 저가는 1021.85를 기록했다.코스닥은 전날 996.93으로 마감하며 1000 아래에 머물렀지만 이날 개장과 동시에 다시 1000을 넘어섰다. 최근 흐름을 보면 6월 8일 911.39까지 밀린 뒤 9일 967.81로 반등했고, 10일 951.63으로 숨 고르기에 들어선 뒤 11일 996.93, 12일 1030.05로 이틀 연속 큰 폭의 상승세를 이어갔다.국내 증시 전반의 위험 선호 심리도 강해졌다. 같은 시각 코스피는 장 초반 6% 안팎 급등 흐름을 보이며 8263.85로 출발한 뒤 8308.19까지 올랐다. 중동 전쟁 종전 기대감이 증시 전반의 투자 심리를 끌어올렸고, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간 거래 종가 1528.9원보다 10.9원 내린 1518.0원으로 출발했다.수급별로는 개인이 1442억원 순매수했고 외국인은 976억원, 기관은 509억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익 거래 3억원 순매수, 비차익 거래 698억원 순매도로 전체 695억원 순매도를 기록했다.시장 전반으로는 상승 종목이 뚜렷하게 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1418개였고 하락 종목은 245개, 보합은 58개였다. 상한가는 1개였으며 하한가는 없었다. 거래량은 9696만 2000주, 거래대금은 2조 230억 7900만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대체로 강세였다. 에코프로비엠(247540)은 5.42% 오른 17만 3200원, 에코프로(086520)는 7.26% 오른 11만 6700원, 레인보우로보틱스(277810)는 5.45% 오른 63만 8000원, 주성엔지니어링(036930)은 7.13% 오른 26만 3000원, 원익IPS(240810)는 8.94% 오른 15만 3600원, 삼천당제약(000250)은 6.46% 오른 28만원을 기록했다. 알테오젠(196170)은 1.87% 오른 35만 3500원, 코오롱티슈진(950160)은 2.82% 오른 10만 5900원으로 거래됐고, 리노공업(058470)과 HLB(028300)는 각각 0.30%, 0.21% 상승했다.개별 종목 가운데서는 상승 탄력이 두드러졌다. CSA 코스믹은 395원으로 상한가를 기록했고, 듀오백은 25.44% 오른 1149원, 아이로보틱스는 23.18% 오른 4225원, 티이엠씨는 22.57% 오른 2만 800원, 하이딥은 20.79% 오른 1377원에 거래됐다.반면 글로벌에스엠은 14.02% 내린 1049원, ES큐브는 13.85% 내린 2675원, 크레오에스지는 11.55% 내린 1만 570원, 마니커에프앤지는 9.05% 내린 2110원, 라이콤은 8.76% 내린 8020원으로 약세를 보였다.코스닥의 52주 최고는 1229.42, 52주 최저는 761.42다. 이날 장 초반 지수는 전일 종가와 시가 모두 1000을 웃돌며 단기 투자 심리 개선 흐름을 이어갔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자