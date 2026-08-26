[마감시황]코스피, 기관 매수에 6808.21 마감…반도체 강세 속 이틀 연속 상승

26일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 65.47포인트(0.97%) 오른 6808.21에 장을 마감했다. 지수는 6727.25에 출발해 장 초반 6704.10까지 밀렸지만 이후 상승 전환해 6887.18까지 오르며 강한 회복력을 보였다. 지난 24일 급락 이후 전날에 이어 이틀 연속 오르며 3거래일 만에 6800을 다시 넘어섰다.이날 유가증권시장에서는 기관이 7649억원어치를 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 개인은 2조2468억원, 외국인은 1161억원을 각각 순매도했다. 외국인은 4거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 프로그램 매매는 차익거래 275억원 순매수, 비차익거래 1조3342억원 순매도로 전체 1조3068억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목 중에서는 반도체주가 지수 흐름을 견인했다. 삼성전자(005930)는 1.75% 오른 26만1500원, SK하이닉스(000660)는 0.60% 오른 168만8000원에 거래를 마쳤다. 삼성전자우(005935)는 1.18%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.88%, LG에너지솔루션(373220)은 0.43% 상승했다. 반면 현대차(005380)는 3.09%, 삼성전기(009150)는 2.35%, SK스퀘어(402340)는 0.19% 내렸다.삼성물산(028260)과 삼성생명(032830)도 각각 5.59%, 8.60% 오르며 대형주 강세에 힘을 보탰다. 미국 증시에서 반도체 업종이 반등한 영향이 국내 대형 반도체주 투자심리에도 이어진 것으로 풀이된다. 간밤 뉴욕증시에서는 엔비디아가 실적 발표를 앞두고 2.19% 상승하는 등 기술주 전반이 강세를 보였다.시장 전반으로는 상승 종목이 585개로 하락 종목 275개를 크게 웃돌았다. 보합은 47개였고 상한가 종목은 2개였다. 거래량은 3억2328만8000주, 거래대금은 22조3759억8400만원으로 집계됐다.개별 종목별로는 이월드가 29.98% 올라 상한가를 기록했고, SK아이이테크놀로지도 29.95% 급등해 상한가에 도달했다. 전진건설로봇은 23.86%, 한미글로벌은 17.00%, SNT에너지는 15.33% 상승했다. 반면 대구백화점은 17.69% 떨어졌고 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B는 15.79%, 금호에이치티는 14.97%, 팬오션은 12.07%, SK이노베이션은 11.04% 하락했다.원전 관련 기대도 일부 종목에 반영됐다. 미국 정부가 한국에 웨스팅하우스 지분 공동 인수를 제안했다는 소식이 전해지면서 한국전력이 6% 넘게 상승한 흐름이 나타났다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1381원에 출발한 뒤 오후 3시 30분 기준 1384.8원으로 전장 주간거래 종가보다 1.3원 내렸다.올해 상반기 코스피 상승률은 97.04%로 집계됐다. 상승 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스 등 시가총액 상위 반도체주가 주도했고, 국내 주식형 액티브펀드 11개 가운데 7개가 같은 기간 코스피 수익률을 웃돌았다. 시장에서는 지수 추종에 그치지 않고 반도체 대표주와 핵심 수혜주를 함께 편입한 운용 전략이 성과로 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자