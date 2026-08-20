“액상과당 끊었더니”…맹승지, 비싼 다이어트 약 없이 5㎏ 뺀 비결
방송인 맹승지가 고가의 비만 치료제 등 약물의 도움 없이 한 달 만에 5㎏을 감량한 비결을 공개해 화제를 모으고 있다.
맹승지는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 비만 치료제 마운자로 등을 언급하며 “약 없이 한 달에 5㎏을 빼겠다”고 밝힌 뒤, 채소와 과일 위주의 식단과 탄산수를 활용한 다이어트법을 공유했다.
맹승지가 선택한 식단의 핵심은 수분 함량이 높고 열량이 낮은 식품이다. 복숭아, 오이, 방울토마토 등 포만감을 주는 채소와 과일은 식단의 에너지 밀도를 낮춰 배고픔을 덜 느끼게 돕는다.
복숭아는 100g당 약 39kcal, 오이는 100g당 약 15kcal 수준으로 수분이 풍부해 적은 열량으로도 충분한 부피감을 준다. 실제로 과일과 채소 섭취를 늘려 식단의 에너지 밀도를 낮춘 이들이 체중 감량 효과를 더 크게 보고 배고픔도 덜 느낀다는 연구 결과가 존재한다.
특히 이번 감량의 숨은 일등 공신은 ‘액상과당 끊기’다. 맹승지는 당류가 들어간 일반 음료 대신 탄산수를 선택해 칼로리 섭취를 대폭 줄였다. 전문가들 역시 다이어트 중 액상과당 섭취를 강력히 경고한다.
액생과당은 설탕보다 구조가 단순해 체내 소화와 흡수가 매우 빠르며, 혈당 수치를 급격하게 올린다. 이어 체내에서 지방으로 변환되기 쉬운 성질을 가져 체중 증가의 직접적인 원인이 된다. 또 콜레스테롤 균형을 무너뜨려 혈관 건강에도 악영향을 미친다.
비싼 약물이나 무리하게 굶는 방식 대신, 액상과당을 멀리하고 포만감이 높고 수분이 풍부한 자연식품 위주로 식단을 구성하는 것이 건강하고 지속 가능한 체중 감량의 핵심이다.
문경근 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
맹승지의 한 달간 체중 감량 성과는?