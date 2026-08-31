[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選
31일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 검색 비중 상위에 오른 대형주들이 일제히 하락하면서 투자심리도 다소 위축된 모습이다.
검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 21.75%를 차지했다. 삼성전자는 24만 7500원으로 전일 대비 9500원(-3.70%) 내렸고, 장중 24만 7000원까지 밀렸다. 2위 SK하이닉스(000660)도 검색 비율 17.19%를 기록하며 158만 5000원으로 6만 8000원(-4.11%) 하락했다. 반도체 대표주 2종목이 나란히 약세를 보이면서 개장 초반 시장 전반의 부담을 키우는 분위기다.
상위권 종목들의 낙폭도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 133만 9000원으로 5.77% 하락했고, 두산에너빌리티(034020)는 8만 3400원으로 5.44% 내렸다. NAVER(035420)는 21만원으로 4.76%, SK스퀘어(402340)는 98만 1000원으로 4.57% 각각 밀렸다. 한화오션(042660)(-4.07%), 에코프로(086520)(-3.66%), 현대차(005380)(-2.75%), LG전자(066570)(-2.88%), POSCO홀딩스(005490)(-1.93%), 삼성SDI(006400)(-1.75%), LG에너지솔루션(373220)(-0.81%) 등도 동반 약세다.
낙폭이 큰 종목으로는 LS ELECTRIC(010120)이 20만 500원으로 6.53% 하락했고, 알테오젠(196170)은 30만 1500원으로 5.78% 내렸다. 현대건설(000720)도 12만 1600원으로 5.66%, 한미반도체(042700)는 20만 8000원으로 5.24% 각각 하락해 검색 상위 종목군 내 약세 흐름이 확산되는 양상이다.
반면 일부 개별 종목은 강세를 나타냈다. 신풍제약(019170)은 1만 1660원으로 15.56% 급등하며 검색 비율 1.33%를 기록했다. 거래량은 49만 7238주로 활발했다. 엘앤에프(066970)는 13만 6900원으로 1.56%, SK이노베이션(096770)은 11만 8100원으로 1.03% 오르며 제한적 반등에 나섰다.
결국 개장 초반 검색상위 종목 흐름은 지수 영향력이 큰 반도체와 대형 성장주의 약세가 두드러지는 가운데, 일부 개별 재료주만 차별적으로 강세를 보이는 장세로 요약된다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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