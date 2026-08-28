최화정, 60대에도 선명한 복근…‘근력 운동’ 루틴 공개 [셀럽 건강]

사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

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방송인 최화정이 60대의 나이가 믿기지 않는 군살 없는 몸매를 만든 운동 루틴을 공개했다.지난 27일 최화정의 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 “감자 하나로 복근 만든 66세 최화정 비밀 레시피”라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상에서 주방에서 요리하는 최화정의 모습을 본 제작진은 “저번에 브이로그에서 선배가 운동에 빠졌다고 하지 않았나. 팔에 군살이 없어졌다”며 감탄을 표했다.앞서 꾸준히 퍼스널 트레이닝(PT)을 받고 있다고 밝혔던 그는 “탄탄해 보여? 근데 팔 살 빼기가 엄청 힘들더라고”라며 남다른 노력이 담긴 몸매를 자랑했다. 이어 거실로 자리를 옮겨 직접 평소 즐겨 하는 실내 근력 운동 루틴을 소개했다.먼저 그는 5kg 케틀벨을 들고 와 케틀벨 스윙과 케틀벨 스쿼트 시범을 보였다. 케틀벨을 든 상태에서 허리를 굽혔다 펴는 동작을 하며 팔을 스윙해 주는 ‘케틀벨 스윙’ 동작은 엉덩이와 허벅지 뒤쪽 근육을 비롯해 코어와 상체를 동시에 단련하는 전신 운동이다. 또한 케틀벨을 들고 하는 스쿼트 동작은 하체의 대근육을 집중적으로 자극해 근력을 강화하고 기초 대사량을 높여 준다.그는 “요즘 매일 하는 루틴”이라며 초기에는 더 낮은 무게로 운동을 수행했음을 언급하며 자신에게 맞는 무게로 무리가 가지 않는 선에서 운동을 수행할 것을 당부했다.최화정은 케틀벨을 이용한 운동을 선보인 뒤 덤벨을 사용해 견갑골에 자극을 주는 팔 운동을 소개했다. 그는 발을 어깨 너비로 벌린 후 바른 자세로 서서 팔꿈치를 옆구리에 단단히 고정한 상태에서 덤벨을 든 양손을 바깥쪽으로 벌렸다 좁혔다 하는 ‘덤벨 익스터널 로테이션’ 동작을 수행했다. 이어 팔을 머리 뒤쪽으로 굽혀 덤벨을 잡은 뒤 팔꿈치를 축으로 덤벨을 올렸다 내렸다 하는 ‘덤벨 오버헤드 트라이셉스 익스텐션’으로 삼두 운동을 했다.이러한 근력 운동의 결과로 최화정이 운동을 위해 팔을 들어 올리자 선명한 복근이 드러났다. 이에 놀란 PD는 “복근 나와”라며 감탄하며 최화정의 자기 관리를 위한 노력을 극찬했다.강경민 기자