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전현무 조작 논란 터진 ‘나혼산’ 어쩌나…충격적인 근황

입력 2026 08 29 15:27 수정 2026 08 29 15:27
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인천공항에 도착한 전현무가 즉석에서 여행지를 고르는 모습을 담은 ‘나 혼자 산다’ 방송 화면. 2026.8.25 MBC 캡처
인천공항에 도착한 전현무가 즉석에서 여행지를 고르는 모습을 담은 ‘나 혼자 산다’ 방송 화면. 2026.8.25 MBC 캡처


MBC ‘나 혼자 산다’의 시청률이 급락한 것으로 나타났다.

29일 시청률조사기관 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘나 혼자 산다’의 시청률은 전국 기준 5.1%를 기록했다.

이는 지난주보다 1.4% 포인트 추락한 것으로, 지난 5월 방송된 646회(4.3%) 이후 3개월 만에 가장 낮은 수치다.

MBC ‘나 혼자 산다’의 시청률이 급락한 것으로 나타났다. MBC
MBC ‘나 혼자 산다’의 시청률이 급락한 것으로 나타났다. MBC


일각에서는 시청률이 하락한 이유가 ‘조작 방송 논란’ 여파 아니냐는 분석이 나온다.

앞서 지난 14일과 21일 방송된 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 공항에서 여행지를 정한 뒤 카자흐스탄 알마티로 떠나는 모습이 공개됐다. 그러나 방송 직후 아무런 준비 없이 떠난 즉흥 여행이 맞느냐는 의혹이 제기됐다.

온라인상에서는 여러 명의 제작진이 당일 항공권과 숙소를 동시에 확보하는 것이 현실적으로 가능하냐는 지적과 현지에서 즉석으로 렌터카를 빌린 것에 대한 의문이 제기됐다.

특히 카자흐스탄에서 차량을 운전하려면 국제운전면허증 외에 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실이 알려지면서 의혹이 조작 논란으로 번진 것이다.

다만 제작진은 “이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다”고 선을 그었다.

렌터카에 대해서는 “현지 업체가 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출해 대여했으나 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다”며 미숙함을 인정하고 사과했다.

그러나 제작진과 현지 당국의 설명이 엇갈리면서 촬영 지원의 구체적인 범위와 시점을 둘러싼 의문은 남아 있다.

온라인뉴스부
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