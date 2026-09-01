[마감시황]코스닥, 외국인·기관 매도에 821.25 마감…이틀 연속 하락

코스닥이 1일 외국인과 기관의 동반 매도 속에 1% 넘게 하락하며 821.25에 장을 마쳤다. 개인이 4338억원어치를 순매수했지만 지수 하락을 막기에는 역부족이었다.1일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 13.04포인트(1.56%) 내린 821.25로 마감했다. 지수는 831.96에 출발한 뒤 장중 833.52까지 올랐지만 곧 약세로 돌아섰고, 오후 들어 낙폭을 키우며 815.52까지 밀렸다. 전날 834.29에서 0.49% 내린 데 이어 이날도 하락하면서 이틀 연속 약세를 이어갔다.수급별로는 개인이 4338억원 순매수했고 외국인은 1515억원, 기관은 2748억원 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래 59억원 매도, 비차익거래 1817억원 매도로 전체 1877억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목은 대체로 내렸다. 알테오젠(196170)이 2.11% 하락한 30만1000원, 에코프로(086520)가 4.49% 내린 8만7200원, 에코프로비엠(247540)이 3.81% 하락한 11만6200원에 거래를 마쳤다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.39%, 주성엔지니어링(036930)은 2.26%, 이오테크닉스(039030)는 2.48%, 심텍(222800)은 2.86%, HLB(028300)는 4.35% 각각 내렸다. 원익IPS(240810)와 리노공업(058470)도 각각 1.35%, 1.65% 약세였다.시장 전체로는 상승 종목이 686개, 하락 종목이 950개였고 보합은 98개였다. 상한가 3개, 하한가 1개가 나왔다. 거래량은 5억6101만8000주, 거래대금은 4조5935억9900만원으로 집계됐다.개별 종목 가운데 상승률 상위에는 JW신약, 한울반도체, 파이온엑스가 나란히 상한가를 기록했다. 삼익제약은 26.72%, 박셀바이오는 26.59% 급등했다. 반면 마이크로디지탈은 하한가를 기록했고 아이크래프트는 25.60%, 크레오에스지는 24.54%, 더라미는 17.07%, 코이즈는 15.72% 각각 하락했다.이날 코스닥 약세는 코스피와 대비됐다. 코스피는 장중 낙폭을 줄인 뒤 6835.80으로 상승 마감해 이틀째 올랐다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 장중 1373원까지 오른 뒤 주간거래 종가 1370.4원에 마감했다. 미국의 이란 군사 공격 이후 중동 정세 불안이 재부각된 점 등 대외 여건이 투자심리에 부담을 준 가운데 코스닥에서는 외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자