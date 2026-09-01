지연수, “관리 같은 소리 한다”더니…쌩얼 공개하자 ‘배신감’

사진=유튜브 ‘지연수의 연수롭다’ 캡처

사진=유튜브 ‘지연수의 연수롭다’ 캡처

사진=유튜브 ‘지연수의 연수롭다’ 캡처

레이싱 모델 출신 방송인 지연수가 제주도 여행 도중 과감하게 민낯을 공개했다.지연수는 지난달 31일 공개된 유튜브 채널 ‘지연수의 연수롭다’를 통해 제주도 여행을 즐기던 도중 세안을 마친 자연스러운 얼굴을 그대로 드러냈다. 카메라를 향해 민낯을 드러내기 전 그는 “욕을 먹어도 모른다. 난 책임 못 진다”며 걱정스러운 모습을 보였다.이를 지켜본 제작진은 꿀피부를 자랑하는 그의 모습에 “왜 피부 좋은데. 피부과 관리 받는 거 있냐”며 의아해했다. 그러자 지연수는 곧바로 손사래를 치며 “아니다. 관리 같은 소리 한다. 내가 곰탕 날라서 관리받게 생겼냐”라고 유쾌하게 받아치며 피부과 관리 사실을 부인했다.세안 전 걱정했던 것과 달리 잡티 없이 깨끗한 피부는 피부과 관리를 의심하게 하기 충분했다.이날 방송에서는 고가의 피부과 시술을 받지 않는 이유에 대해 비용 부담을 언급했다. 그는 “포기했다. 비싸기도 한데 시간도 없다”며 “그런 건 한 번 한다고 하면 되는 게 아니라 꾸준히 해야 하지 않냐”며 시술에 대해 단호하게 선을 그었다.앞서 지연수는 전 남편인 그룹 유키스 출신 일라이로부터 받는 양육비만으로는 홀로 아이를 키우는 생활비를 충당하기 버거워 생계를 위해 곰탕집에서 아르바이트를 하고 있는 근황을 전한 바 있다.한편 지연수는 2014년 그룹 ‘유키스’ 출신 일라이와 결혼했다. 슬하에 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하며 방송과 개인 채널 등을 통해 근황을 전하고 있다.전 남편인 일라이는 지난 6월 재혼 소식을 전하며 다시 한번 관심을 모은 바 있다.강경민 기자