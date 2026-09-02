[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…SK디앤디·디아이 급등, 삼성전자는 3%대 약세

2일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 종목별로 등락이 크게 엇갈리는 혼조세를 나타냈다. 거래량 상위권에서는 해운·건설·제약·반도체 관련 종목들이 활발한 매매를 보였고, 일부 중소형주는 두 자릿수 급등락을 기록했다.거래량 1위는 흥아해운(003280)으로 1629만5799주가 거래됐고 주가는 1707원으로 전일 대비 1.07% 올랐다. 금호건설(002990)은 1597만4022주가 손바뀜하며 6.36% 상승한 1만7550원을 기록했다. 현대약품(004310)은 1109만1743주의 거래량을 보였지만 주가는 6.51% 내린 7750원에 머물렀다. 다스코(058730)는 1024만7678주가 거래되며 14.73% 급등한 4090원을 나타냈다.시가총액 상위 대형주인 삼성전자(005930)는 722만4466주가 거래된 가운데 25만2000원으로 3.45% 하락했다. 거래대금은 18억2928만5000만원으로 집계돼 거래상위 종목 가운데 가장 컸다. 대우건설(047040)은 2.97% 내린 1만6320원, LG디스플레이(034220)는 2.16% 하락한 9080원, 한화솔루션(009830)은 8.69% 밀린 3만225원으로 각각 거래됐다.급등 종목도 적지 않았다. SK디앤디(210980)는 18.90% 오른 4340원, 디아이(003160)는 15.95% 상승한 3만900원, 다스코는 14.73% 오른 4090원, 일동제약(249420)은 13.72% 상승한 1만6490원, 온타이드(005320)는 13.37% 오른 1179원을 기록했다. STX그린로지스(465770)도 9.27% 상승한 3300원으로 강세를 보였다.반면 낙폭이 큰 종목으로는 써니전자(004770)가 21.35% 급락한 1868원으로 거래됐고, 두산퓨얼셀(336260)은 11.50% 내린 3만9250원, 한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0)는 7.11% 하락한 6790원, 현대약품은 6.51% 내린 7750원을 나타냈다. 한화생명(088350)은 5920원으로 보합권에 머물렀다.이날 거래상위 종목군은 뚜렷한 업종 쏠림보다는 개별 종목별 재료와 수급에 따라 변동성이 확대되는 모습이었다. 투자자들은 거래량 급증 종목의 주가 지속성과 대형주 수급 흐름을 함께 점검하는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자