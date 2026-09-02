[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…알테오젠 강세, 2차전지·바이오 일부 약세

2일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 차별화된 흐름을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 반도체 장비와 일부 개별 종목이 강세를 보인 반면, 2차전지와 바이오 일부 종목들은 낙폭이 두드러졌다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 30만 4500원으로 전일 대비 3500원(1.16%) 상승했다. 시가총액은 21조 2100억원으로 집계됐다. 거래량은 54만 1539주를 기록했다.2차전지 대표주들은 나란히 약세다. 에코프로(086520)는 8만 3400원으로 3800원(4.36%) 하락했고, 에코프로비엠(247540)은 11만 1300원으로 4900원(4.22%) 내렸다. 두 종목의 시가총액은 각각 11조 3237억원, 10조 8885억원이다.로봇주 가운데 레인보우로보틱스(277810)는 44만 1500원으로 1.78% 하락했고, 로보티즈(108490)도 25만 1000원으로 1.18% 내리며 약세를 보였다. 반면 반도체 장비주인 주성엔지니어링(036930)은 17만 5700원으로 1.56% 상승했고, 이오테크닉스(039030)는 40만 4000원으로 2.54% 올랐다. 원익IPS(240810)는 10만 9900원으로 0.09% 하락에 그치며 보합권 흐름을 이어갔다.반도체 관련 종목 중에서는 ISC(095340)의 상승폭이 가장 두드러졌다. ISC는 17만원으로 1만 2900원(8.21%) 급등했고, 외국인비율은 30.03%, 거래량은 14만 1660주를 나타냈다. HPSP(403870)는 5만 1100원으로 0.20% 상승했다. 반면 리노공업(058470)은 6만 4700원으로 1.22% 하락했고, 피에스케이(319660)는 12만 3100원으로 2.07% 내렸다.바이오주들은 종목별 희비가 엇갈렸다. 파마리서치(214450)는 39만 4000원으로 2만원(4.83%) 하락하며 시총 상위 종목 중 낙폭이 가장 컸다. 에이비엘바이오(298380)는 6만 9700원으로 1.83% 내렸고, 삼천당제약(000250)은 16만 700원으로 2.78% 하락했다. HLB(028300)는 3만 3700원으로 1.03% 밀렸고, 펩트론(087010)은 16만 5400원으로 0.06% 내리며 약보합세를 보였다. 리가켐바이오(141080)도 9만 3400원으로 1.58% 하락했다.이 밖에 실리콘투(257720)는 5만 900원으로 1.93% 하락했고, 심텍(222800)은 12만 2300원으로 2.63% 내렸다. 코스닥 시총 상위 종목군 전반에서는 상승 종목보다 하락 종목 수가 우세한 가운데, 장중 수급은 반도체와 일부 대형 개별주에 집중되는 모습이다.장중 코스닥 시가총액 상위주는 반도체 강세와 2차전지·바이오 조정이 맞물리며 종목별 차별화 장세를 이어가는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자