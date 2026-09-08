[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…주성엔지니어링 9%대 급등, 펩트론은 6%대 약세

8일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 차별화된 흐름을 나타내고 있다. 반도체 장비·소부장 종목군이 상대적으로 강세를 보이는 가운데, 2차전지와 바이오 대형주는 혼조세를 이어가는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 27만7500원으로 전일 대비 8500원(-2.97%) 하락하고 있다. 반면 에코프로(086520)는 8만3700원으로 1200원(+1.45%), 에코프로비엠(247540)은 10만8100원으로 1400원(+1.31%) 오르며 2차전지 대표주의 흐름은 비교적 견조하다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만7000원으로 0.22% 내렸고, 로보티즈(108490)도 29만5000원으로 2.16% 하락해 로봇주는 종목별 등락이 엇갈렸다.이날 장중 가장 두드러진 종목은 주성엔지니어링(036930)이다. 주성엔지니어링은 20만5500원으로 1만8300원(+9.78%) 급등했고, 거래량도 186만3407주로 크게 늘었다. 원익IPS(240810)는 12만300원(+2.30%), HPSP(403870)는 5만5200원(+3.56%), ISC(095340)는 18만8800원(+1.51%), 피에스케이(319660)는 13만600원(+1.87%), 이오테크닉스(039030)는 45만6500원(+0.11%)을 기록했다. 리노공업(058470)도 7만1600원으로 4.68% 상승했고 거래량은 44만4672주를 나타냈다.반도체 기판 및 AI 반도체 관련 종목의 오름세도 눈에 띈다. 심텍(222800)은 12만6350원으로 6550원(+5.47%) 상승했고, 파두(440110)는 7만4000원으로 4100원(+5.87%) 뛰었다. HPSP 역시 152만9313주의 활발한 거래를 동반하며 상승폭을 키우고 있다. 시장에서는 코스닥 대형 기술주 가운데 실적 기대가 반영되는 종목으로 수급이 쏠리는 양상이다.바이오주는 종목별 편차가 컸다. 알테오젠이 약세를 보이는 가운데 HLB(028300)는 3만2150원으로 800원(-2.43%) 하락했다. 에이비엘바이오(298380)는 7만100원(-1.41%), 파마리서치(214450)는 36만7000원(-2.52%), 펩트론(087010)은 15만100원으로 1만100원(-6.30%) 급락했다. 반면 삼천당제약(000250)은 16만6200원(+1.96%)으로 상승했고, 리가켐바이오(141080)는 9만1500원(-0.87%)으로 약보합권에 머물렀다.외국인 지분율 측면에서는 HPSP가 33.69%, 리노공업이 31.91%, ISC가 29.55%, 파두가 27.78%, 이오테크닉스가 26.67%로 비교적 높은 수준을 나타냈다. 시가총액 상위주 전반에서는 실적 가시성이 높은 반도체 장비·부품주에 매수세가 유입되는 반면, 일부 바이오와 개별 성장주는 차익실현 압력이 이어지는 분위기다.장중 코스닥 시총 상위주는 반도체와 기술주 강세, 바이오 약세라는 구도가 뚜렷해지고 있으며 오후장에서도 업종별 순환매가 이어질지 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자