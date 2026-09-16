[서울데이터랩]반도체 강세에 시총 상위주 혼조…삼성전자·SK하이닉스 동반 상승

16일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목은 반도체와 일부 지주·소재주를 중심으로 오름세가 나타나는 가운데 자동차와 방산, 조선주 일부는 약세를 보이며 혼조 양상을 보이고 있다.대장주 삼성전자(005930)는 전일 대비 4750원 오른 25만3250원에 거래되며 1.91% 상승 중이다. 거래량은 549만1328주를 기록하고 있다. SK하이닉스(000660)는 4만2000원 오른 173만2000원으로 2.49% 상승하며 반도체 대형주 강세를 이어가고 있다. 삼성전자우(005935)도 3.53% 오른 19만3700원으로 시총 상위 종목 중 상대적으로 두드러진 상승 폭을 나타냈다.반면 전기전자와 2차전지 내에서는 종목별 온도 차가 엿보인다. 삼성전기(009150)는 1.90% 오른 134만2000원, LG에너지솔루션(373220)은 1.09% 오른 36만9500원, 삼성SDI(006400)는 0.18% 오른 54만8000원에 거래되고 있다. 셀트리온(068270)도 0.39% 상승한 17만8200원으로 강보합권을 유지하고 있다.금융주 흐름은 비교적 안정적이다. KB금융(105560)은 0.57% 오른 17만6800원, 삼성생명(032830)은 0.18% 오른 28만6000원, SK(034730)는 0.36% 오른 55만2000원을 나타냈다. 신한지주(055550)는 0.09% 내린 11만2100원, 하나금융지주(086790)는 0.07% 내린 13만7500원으로 보합권 등락을 보이고 있다. 삼성물산(028260)은 2.02% 오른 35만4000원, SK스퀘어(402340)는 0.70% 오른 100만7000원으로 지주사 종목도 대체로 견조하다.자동차와 산업재 일부는 숨 고르기 양상이다. 현대차(005380)는 1.50% 내린 36만1500원, 기아(000270)는 0.16% 내린 12만1600원에 거래되고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 0.85% 하락한 105만4000원, HD현대중공업(329180)은 1.49% 내린 44만6750원, 두산에너빌리티(034020)는 2.20% 하락한 8만4300원으로 상대적으로 낙폭이 크다. 삼성바이오로직스(207940)도 0.64% 내린 140만3000원으로 약세다.시가총액 규모로는 삼성전자가 1480조5701억원으로 1위를 유지하고 있으며 SK하이닉스가 1265조2128억원으로 뒤를 잇고 있다. 이어 삼성전자우 155조4193억원, SK스퀘어 132조8475억원, 삼성전기 100조2389억원 순으로 집계됐다.장중 시총 상위주의 흐름은 반도체 강세와 경기민감 대형주의 조정이 맞물리며 업종별 순환매가 전개되는 모습으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자