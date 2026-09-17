[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

17일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 투자자 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 1.08% 상승한 25만6250원, 2위 SK하이닉스는 0.23% 오른 176만3000원에 거래됐다. 검색 상위 20개 종목 가운데 17개가 상승했고 2개는 하락, 1개는 보합이었다.삼성전자는 25만7000원에 출발해 25만9000원까지 오른 뒤 25만6000원을 저가로 기록했다. SK하이닉스는 시가 177만원에서 장중 178만5000원과 176만1000원 사이를 오갔다. 3위 두산에너빌리티(034020)는 1.07% 상승한 8만4700원, 4위 삼성전기(009150)는 0.58% 오른 138만9000원이었다.상승률이 가장 높은 종목은 이수페타시스(007660)였다. 6.88% 오른 11만5000원에 거래됐고 장중 고가는 11만5800원, 저가는 11만2700원이었다. 필옵틱스(161580)는 4.15% 상승한 3만2600원이었다. 삼성중공업(010140)은 3.47% 오른 2만900원, DB하이텍(000990)은 3.44% 상승한 12만9300원을 기록했다.하락 종목은 대한광통신(010170)과 삼성전자우(005935)였다. 검색 6위 대한광통신은 2.05% 하락한 1만5770원으로 상위 20개 가운데 낙폭이 가장 컸다. 장중 1만6590원까지 올랐지만 현재가는 저가와 같았다. 검색 14위 삼성전자우는 0.10% 내린 19만4400원이었다. 삼성SDI(006400)는 54만4000원으로 보합을 나타냈다.관심이 거래로 가장 크게 이어진 종목은 대한광통신이었다. 거래량은 318만8063주, 거래대금은 515억7800만원이었다. 거래대금은 SK하이닉스가 4201억9800만원으로 가장 많았고 거래량은 23만6951주였다. 삼성전자는 72만5355주가 거래됐으며 거래대금은 1867억7700만원이었다. 삼성전자우도 24만9700주, 488억6100만원을 기록했다.개장 직후 검색 상위권은 상승 종목이 다수를 차지했다. 상승률에서는 이수페타시스와 필옵틱스가 앞섰고, 거래량은 대한광통신에 가장 많이 몰렸다. 거래대금은 검색 2위 SK하이닉스가 가장 컸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자