킴 카다시안 ‘파격 팬티’ 출시 직후 품절…“내가 생각하는 그거 맞아?” SNS 난리

유승하 인턴기자
입력 2025 10 15 17:42 수정 2025 10 15 17:42
킴 카다시안(왼쪽)이 운영하는 브랜드 스킴스에서 출시된 신제품(오른쪽). 킴 카다시안 인스타그램 캡처
킴 카다시안(왼쪽)이 운영하는 브랜드 스킴스에서 출시된 신제품(오른쪽). 킴 카다시안 인스타그램 캡처


미국의 유명 인사 킴 카다시안이 운영하는 속옷 브랜드 ‘스킴스(SKIMS)’에서 털이 달린 팬티를 출시해 화제를 모았다.

15일 스킴스는 공식 소셜미디어(SNS)와 홈페이지를 통해 신제품 ‘얼티밋 부쉬(Ultimate Bush)’를 공개했다.

이 제품은 티팬티 중앙에 인조털이 달려있어 음모를 연상케 하는 독특한 디자인이 특징이다. 스킴스는 광고 영상을 통해 “대담한 신제품 인조모 팬티가 방금 공개됐다. 당신의 체모 색깔을 원하는 대로 바꿀 수 있다”라고 소개했다.

스킴스에서 출시된 신제품 ‘얼티밋 부쉬’. 스킴스 홈페이지
스킴스에서 출시된 신제품 ‘얼티밋 부쉬’. 스킴스 홈페이지


제품이 공개되자 온라인상에서는 “도대체 어떤 의도를 가진 속옷이냐”, “나만 이해 못 하는 건가”, “카다시안 머릿속이 궁금하다”, “황당한데 너무 웃겨” 등의 반응이 나왔다.

일각에서는 “이 정도면 환경 파괴 수준”, “‘유교걸’ 입장에서 용납할 수 없다”, “카다시안을 패션계에서 내쫓아야 한다”는 비판도 있었다.

“충격”이라는 반응이 지배적인 것과 달리 ‘얼티밋 부쉬’는 출시 직후 품절됐다. 가격도 4만8300원으로 적지 않지만, 12종 디자인 및 9개 사이즈 제품이 모두 동났다.

스킴스 신제품 ‘얼티밋 부쉬’가 전부 품절된 모습. 스킴스 홈페이지 캡처
스킴스 신제품 ‘얼티밋 부쉬’가 전부 품절된 모습. 스킴스 홈페이지 캡처


스킴스는 과거에도 파격적인 속옷을 선보인 바 있다. 앞서 지난 2023년 스킴스에서 출시된 ‘얼티밋 니플 브라(Ultimate Nipple Bra)’는 인조 젖꼭지가 내장되어 있어 화제를 모았다.

킴 카다시안의 유명세와 우수한 품질, 파격적인 디자인으로 MZ세대 사이에서 인기를 끈 스킴스는 2023년 연 매출 7억5000만달러(약 1조600억원)를 기록했다. 브랜드 가치는 40억달러(약 5조6800억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

지난 2월에는 그룹 블랙핑크의 로제를 2025 밸런타인데이 캠페인 모델로 발탁하면서 국내 인지도를 높였다.

