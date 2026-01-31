logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘해외 원정도박 의혹’ 女가수 “저 아닙니다”

입력 2026 01 31 16:29 수정 2026 01 31 16:29
기사 소리로 듣기
다시듣기
신현희
신현희


가수 신현희가 해외 원정 도박 의혹을 부인했다.

신현희는 31일 인스타그램에 “해외 원정 도박 의혹 받고 있는 가수 저 아닙니다. 하도 DM이 와서”라고 남겼다. 여가수 실루엣과 함께 ‘미국 원정 도박하느라 공연 선금 20억 빼돌려’라고 적힌 사진도 공유했다.

TV조선은 29일 가수 겸 제작자 신모씨가 미국 라스베이거스에서 수년간 수십억원대 원정 도박을 했다고 보도했다. 엑셀 파일에는 2023년 8월부터 2025년 1월까지 382만 달러(약 54억원) 규모 금액이 기재 돼 있었다. 카지노 신용대출이 이뤄진 시점에 신씨와 기획사 차모 회장이 LA와 라스베이거스를 다녀간 것으로 확인했다.

차 회장은 “신씨가 공연 선급금 20억 원을 도박 자금으로 빼돌려 대신 갚을 수 밖에 없었다”고 주장했다. 신씨는 “음반 제작이 무산 돼 생긴 채무일 뿐 도박과는 무관하다”고 했다.

신현희는 2012년 혼성듀오 밴드 ‘신현희와 김루트’로 데뷔, ‘오빠야’로 사랑을 받았다. 2019년 해체 후 솔로로 활동 중이다. 최근 TV조선 오디션 ‘미스트롯4’에 도전했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신현희가 해외 원정 도박 의혹에 대한 입장은?
TodayBest

  1. 촬영장서 선배한테 뺨 30대 맞은 여배우… 뒤늦게 안 모친 심경 털어놔

    thumbnail - 촬영장서 선배한테 뺨 30대 맞은 여배우… 뒤늦게 안 모친 심경 털어놔

  2. 공개 연애하더니…‘55세’ 지상렬, ♥16세 연하와 100일 데이트 공개

    thumbnail - 공개 연애하더니…‘55세’ 지상렬, ♥16세 연하와 100일 데이트 공개

  3. “성매매 명소” 관광객 우르르 몰리자…“이제 처벌” 칼 빼든 ‘이 나라’

    thumbnail - “성매매 명소” 관광객 우르르 몰리자…“이제 처벌” 칼 빼든 ‘이 나라’

  4. 연하남과 러브샷…‘이혼’ 홍진경 “보조개 예뻐” 핑크빛 기류 ‘깜짝’

    thumbnail - 연하남과 러브샷…‘이혼’ 홍진경 “보조개 예뻐” 핑크빛 기류 ‘깜짝’

  5. 택배기사들 “억울하다”…아파트 승강기 공지문에 너도나도 해명

    thumbnail - 택배기사들 “억울하다”…아파트 승강기 공지문에 너도나도 해명

  6. “10개월 아기 몸에 바늘 자국 600개” 엄마가 찔렀다…‘충격 이유’ 中 공분

    thumbnail - “10개월 아기 몸에 바늘 자국 600개” 엄마가 찔렀다…‘충격 이유’ 中 공분
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved