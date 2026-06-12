‘취사병’ 미각보이즈, 드라마에서 나와 현실 데뷔…이상이 센터 활약

사진=Mnet ‘엠카운트다운’ 캡처

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티빙 오리지널 드라마 ‘취사병 전설이 되다’(이하 ‘취사병’) 속 가상 아이돌 그룹 ‘미각보이즈’가 음악 방송 무대까지 데뷔했다.11일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에서는 ‘취사병’의 세계관에서 탄생한 프로젝트 그룹 ‘미각보이즈’가 스페셜 스테이지를 꾸몄다.이들은 드라마 속 강성재(박지훈 분)가 만든 음식을 맛본 부대원들의 상상 속에서 탄생한 팀으로, 드라마 방영 당시 완성도 높은 퍼포먼스로 시청자들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.멤버는 쓴맛관철(강하경 분), 매운맛승우(이상준 분), 단맛문익(임지호 분), 신맛상욱(강준규 분), 짠맛지용(김문기 분) 등 5명으로 구성됐다.이들은 이날 정식 발매곡 ‘마이 플레이버(My Flavor)’를 선보였다. 인간이 느끼는 다섯 가지 맛인 ‘오미(五味)’를 에너제틱하게 풀어낸 댄스곡이다. 무대에 오른 ‘미각보이즈’는 아이돌 못지않은 비주얼과 실력으로 환호를 이끌어냈다.특히 이번 무대에는 드라마에서 중대장 황석호 역으로 활약 중인 배우 이상이가 특별 출연하며 센터로 활약해 재미를 높였다. 드라마 속 세계관이 실제 음악 방송으로 확장된 이번 무대는 시청자들에게 신선한 즐거움을 선사했다.지난달 27일 정식 발매된 곡 ‘마이 플레이버’는 드라마의 화제성과 맞물려 꾸준한 인기를 끌고 있다.‘엠카운트다운’ 방송 직후 엠넷 K팝 유튜브 채널에 공개된 ‘미각보이즈’의 무대 영상은 공개 하루 만에 조회수 40만 뷰(12일 오후 1시 기준)를 돌파했다. 멤버별 ‘직캠’ 또한 인기를 끌며 드라마 속 프로젝트 그룹이라고는 믿기지 않는 높은 화제성을 입증하고 있다.한편 드라마 ‘취사병 전설이 되다’는 지난달 11일 첫 공개를 시작으로 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분에 티빙과 tvN을 통해 공개되고 있다.강경민 기자