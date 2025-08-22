logo
logo

‘무당 전향’ 김주연 “2년 동안 하혈…정신과 입원까지” 신병 고백

입력 2025 08 22 07:35 수정 2025 08 22 09:07
기사 소리로 듣기
다시듣기
무속인이 된 김주연. JTBC ‘ 1호가 될 순 없어 2’ 캡처
무속인이 된 김주연. JTBC ‘ 1호가 될 순 없어 2’ 캡처


개그우먼 김주연이 신병을 앓았다고 고백했다.

21일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘1호가 될 순 없어 2’에서는 개그우먼에서 무속인으로 전향한 김주연을 찾은 팽현숙 최양락, 최설아 조현민 부부의 모습이 그려졌다.

이날 김주연은 “무당이 된 지 좀 됐다. 조현민과 MBC 15기 공채 동기라서 친분이 좀 두텁다”고 말문을 열었다.

그는 무속인이 된 이유에 대해 “신병을 앓았다. 하혈을 2년 동안 했다”며 “갑자기 열이 펄펄 나고, 너무 아파서 못 나갔다. 두 달 동안 먹지도 자지도 못했다. 체중 12kg이 빠졌다”고 설명했다.

이어 “뇌가 이상해졌나 싶어서 정신과에 가기도 했다. 신병은 집안 내력이 없어서 전혀 몰랐다. 병원에 입원한 적이 있는데, 심장 박동수가 분당 20이었다. 보통 분당 60~100 정도”라고 전했다.

무속인이 된 김주연. JTBC ‘ 1호가 될 순 없어 2’ 캡처
무속인이 된 김주연. JTBC ‘ 1호가 될 순 없어 2’ 캡처


김주연은 “누름 굿이라는 걸 해서 신내림을 안 받으려고 했다. 누름 굿에만 1억~2억원 정도 꽤 많이 썼다. 그래도 효과가 없었다”고 털어놨다.

그는 “마지막에는 반신마비까지 왔다. 병원에서 다 검사해 봤는데, 의사가 평생 이러고 살아야 할 수도 있다는 거다. 많이 울었다. 그러다 마지막에 제 입에서 튀어나온 말이 ‘너 아니면 네 아빠 데리고 간다’였다”고 말해 충격을 안겼다.

이어 “공교롭게 아빠가 저승사자 나오는 꿈을 꿨더라. 결국 신당에 가게 됐는데, 한 선생님이 제 얼굴 보자마자 ‘너 오늘 안 왔으면 네 아빠 잘못될 뻔했다’ 하시는 거다. 신내림 굿을 시작하자마자, 마비돼 있던 팔이 올라갔다. 신내림 받고 나서 병이 나았다”고 밝혔다.

그러면서 “부모님이 이걸 받아들이기까지 좀 오래 걸렸다”고 덧붙였다.

무속인이 된 김주연. JTBC ‘ 1호가 될 순 없어 2’ 캡처
무속인이 된 김주연. JTBC ‘ 1호가 될 순 없어 2’ 캡처


한편 김주연은 2006년 MBC 15기 공채 코미디언으로 데뷔해 ‘개그야’의 ‘주연아’ 코너에서 ‘열라 짬뽕나’라는 유행어로 이름을 알렸다.

MBC ‘방송연예대상’ 코미디시트콤부문 여자신인상을 수상한 바 있다.

뉴스24
