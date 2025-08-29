logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

입력 2025 08 29 07:25 수정 2025 08 29 07:25
기사 소리로 듣기
다시듣기
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


방송인 홍진경이 연애 리얼리티 프로그램 ‘오래된 만남 추구’ 차기 시즌 섭외 대상으로 거론됐다.

28일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘오만추3’에 출연 중인 황보와 솔비가 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 황보와 솔비가 각각 이켠, 이규한과 보여준 설레는 순간들이 공개돼 눈길을 끌었다.

솔비는 이규한과의 첫 만남에 대해 “예전에 고정 MC를 함께 했지만 친하게 지내진 않았다”며 “자기소개에서 진정성이 느껴졌다”고 고백했다.

이후 두 사람은 드라이브를 하며 손을 잡는 모습이 공개되자, 솔비는 “3분 동안 손잡기 미션이었는데 오빠가 제 손을 끌고 한참을 잡고 있었다”며 호감을 드러냈다.

이를 지켜본 제작자 송은이는 “3분이 지나도 계속 손을 잡고 있더라”고 전했고, 홍진경은 “재미있는 프로그램을 만드셨네”라며 부러워했다.

그러자 송은이는 “진경아, 이제 나올 수 있어. 다음 기수에 출연해라”라고 권유했다. 홍진경은 “아직 마음의 준비가 안 됐다”고 답했지만, 현장에서는 웃음이 터졌다.

한편 홍진경은 이혼 발표 3주 만에 ‘오만추’ 차기 시즌 출연 섭외 소식을 전하며 새로운 도전에 나설지 관심이 쏠린다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

    thumbnail - 김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

  2. “조용한 곳에서”…♥문원 결혼 앞둔 신지 ‘충격 결정’ 무슨 일?

    thumbnail - “조용한 곳에서”…♥문원 결혼 앞둔 신지 ‘충격 결정’ 무슨 일?

  3. ‘45세 미혼’ 김동완의 결혼 조건 “결혼식 안 하고 구축 아파트 살아야”

    thumbnail - ‘45세 미혼’ 김동완의 결혼 조건 “결혼식 안 하고 구축 아파트 살아야”

  4. ‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

    thumbnail - ‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

  5. 날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

    thumbnail - 날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

  6. 김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

    thumbnail - 김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved