“신혼여행 따라갈래”…예비신부 울린 홀어머니의 ‘폭탄’ 발언

결혼 관련 이미지. 아이클릭아트

결혼을 앞둔 예비 신부가 신혼여행에 함께 가겠다는 어머니 때문에 깊은 고민에 빠졌다는 사연이 전해졌다.10일 KBS Joy 웹 예능 프로그램 ‘연애의 참견 남과 여’는 ‘신혼여행에 껴달라는 엄마, 거절해야겠죠?’라는 제목의 사연을 다뤘다.결혼 준비 중인 사연자 A씨는 예비 신랑과 베트남으로 신혼여행을 계획하고 있었다. 그런데 어머니가 예비 신랑과의 통화를 통해 여행 계획을 알게 된 후 상황이 복잡해졌다.어머니는 “너희 베트남 간다던데, 옛날부터 내가 꼭 가보고 싶은 곳이었다. 옆집, 앞 동네 엄마들도 다 갔다 왔다더라”고 말했다. A씨가 “숙소가 바다뷰인데도 5박에 40만원이었다. 맛있는 거 먹고 놀다 오려고 한다”고 설명하자, 어머니는 웃으며 “그럼 나도 슬쩍 따라가서 바다 좀 보면 되겠다”고 제안했다.A씨는 처음에는 농담으로 받아들였지만, 다음 날 어머니가 실제로 항공편을 알아본 사실을 알게 되면서 심각성을 깨달았다. 예비 신랑은 “좋지만 신혼여행은 가족여행이 아니다”라며 명확한 입장을 밝혔다.하지만 어머니는 “결혼 준비 내내 딸이 시댁만 챙겨서 서운하다. 이 정도도 못 해주냐”며 서운함을 표현했다. 예비 신랑이 식사 자리를 마련해 정중하게 설명했음에도 어머니는 “말을 들어서 알겠지만, 이번에 베트남 같이 가면 그걸로 됐다. 앞으로 효도도 필요 없다”고 강하게 반응했다.예비 신랑이 “이번 신혼여행은 저희끼리 짧게 다녀오고 다음 여행 꼭 모시고 가겠다”며 에둘러 거절했지만, 어머니는 물러서지 않았다.어머니는 “지금껏 혼자 딸 키우고 돈 버느라 평생 한 번도 쉬지를 못했다. 내 주변에 다 가는 해외여행을 나만 못 가 봤더라. 혼자서 비행기를 탈 줄 아나, 남편이 있어서 둘이 떠날 줄을 아나. 할 줄 모르니까 옆에서 보고 배우겠다는 거다. 여행 가선 너희끼리 놀아라”라고 간곡히 요청했다.A씨가 “진짜 갈 거냐”고 재확인하자, 어머니는 “내가 너희 방에 끼겠다고 했냐. 같은 숙소에서 따로 놀겠다는데 뭐 그거 가지고 입이 삐쭉 나오냐. 딱 한 번 내 딸 시집가는 기념으로 베트남인지 나발인지 가보고 싶다는 거다”라며 의지를 굽히지 않았다.A씨는 어머니의 사정을 이해한다고 밝혔다. “아버지가 제가 태어나자마자 혈액암으로 갑자기 돌아가셨다. 엄마는 고작 스물세 살이었다. 35년 가까이 정말 궂은일 마다하지 않고 일만 하셨고 그렇게 저를 애지중지 키워 대학까지 보내주셨다”고 전했다.그러면서 “신혼여행 전에 제주도라도 가자고 해봤지만, 엄마는 지금 그렇게 쓸 돈이 어디 있냐며 베트남 비행기만 같이 타고 숙소까지만 같이 이동하자는데 그게 그렇게 싫냐고만 하신다”고 설명했다.A씨는 “솔직히 옆방에 엄마가 있는데 남편이랑 오붓한 시간을 보낼 수 있겠냐. 예비 신랑도 지쳐가고 엄마도 포기하지 않아 고민”이라며 현재의 어려운 상황을 토로했다. 이로 인해 A씨와 예비 신랑 사이에도 갈등이 생기고 있는 것으로 알려졌다.뉴스24