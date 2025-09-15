남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

SBS ‘미운우리새끼’ 방송화면

김종국이 결혼 10일 만에 현실적인 2세 계획을 밝혔다.14일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’에서는 결혼식을 일주일 앞둔 김종국의 모습이 전파를 탔다. 당시 신동엽은 “지금은 이미 결혼한 상태, 방송은 결혼 전 녹화분”이라고 설명했다.김종국은 “유부남 친구들이 ‘너도 이제 인생 끝났다’고 전화한다”며 웃음을 지었다. 하지만 김희철이 “형수님 본 사람이 아무도 없다”고 농담하자 “AI랑 결혼한다는 소문도 있다”는 말까지 나왔고, 그는 “아니다. 진짜 장가간다”고 단호히 답했다.이어 2세 계획을 묻자 “바로 할 것”이라며 “나이도 있어 한 명만 생각 중이다. 건강하게 태어나면 감사하다”고 말했다.김동현이 “형 얼굴이 세니까 아기 얼굴이 그려진다”고 하자, 김종국은 “최근 정자 검사했는데 2억 1500만 마리 나오더라. 남성 호르몬 수치도 9.98이었다”며 ‘정자왕 스웨그’를 뽐냈다. 출연진은 “그 정도면 세 명도 가능하다”고 놀라워했다.같은 날 방송된 SBS ‘런닝맨’에서는 쇼리의 아들과 함께한 촬영 비하인드가 공개됐다. 김종국은 “딸이 예쁘고 편하더라. 아들은 와일드하던데, 무조건 아이 하나는 낳고 싶다”며 ‘딸바보 예비 아빠’다운 면모를 드러냈다.또 “만약 내 아들이 명품을 좋아하면 꼴보기 싫을 것 같다. ‘내가 누구 닮았지?’ 싶을 거다”라며 솔직한 속내를 털어놔 웃음을 안겼다.뉴스24