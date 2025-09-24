logo
‘카이스트 조기입학’ 이준석, 페퍼톤스 후배였다…“선배님”

입력 2025 09 24 14:48 수정 2025 09 24 14:48
SBS ‘우리들의 발라드’

카이스트 학생이 SBS ‘우리들의 발라드’ 첫 번째 참가자로 등장했다. SBS ‘우리들의 발라드’ 캡처
카이스트 학생이 SBS ‘우리들의 발라드’ 첫 번째 참가자로 등장했다. SBS ‘우리들의 발라드’ 캡처


카이스트 학생이 SBS ‘우리들의 발라드’ 첫 번째 참가자로 등장했다. 이 참가자는 자신을 “페퍼톤스 후배”라고 소개했다.

23일 첫 방송된 ‘우리들의 발라드’에서는 ‘내 인생의 첫 발라드’ 본선 1라운드가 펼쳐졌다.

이날 첫 번째 참가자로 등장한 이준석은 ‘훈남’ 비주얼로 눈길을 끌었다.

그는 “카이스트 산업 및 시스템 공학과 2학년”이라며 자신을 소개했다.

이준석 나이가 스무살이라는 사실에 차태현은 “스무살인데 2학년이냐”라고 물었고, 이에 이준석은 “과학고는 일정 성적이 넘으면 조기 졸업이 가능하다. 고등학교 3학년 나이에 (카이스트에) 입학했다. 저희 과 막내”라고 답했다.

정재형은 이어 “안테나에서 자주 보는 그림”이라며 “페퍼톤스 들어봤냐”라고 질문했다. 페퍼톤스는 카이스트 전산학과 동기인 신재평, 이장원으로 이루어진 2인조 밴드다.

이준석은 페퍼톤스에 대해 “저희 동아리 선배님”이라고 전했다.

SBS ‘우리들의 발라드’
SBS ‘우리들의 발라드’


차태현이 “과학고 조기 졸업에 카이스트인데 어떻게 하다 음악을 (시작하게 됐냐)”고 묻는 말에는 “원래 꿈은 프로그래머를 하고 싶었다. 지금 더 하고 싶은 건 노래”라고 답했다.

그러면서도 “사실 부모님은 좋아하는 건 좋아하는 일로 남기라고 걱정하셨다”며 “조기 졸업을 한 만큼 1년은 해도 될 것 같다”고 덧붙였다.

이후 이준석은 015B ‘텅 빈 거리에서’를 불러 102표를 받아 아슬아슬하게 합격하며 2라운드 진출했다.

한편 ‘우리들의 발라드’는 우리 기억 속 순간마다 함께했던 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 음악 오디션 프로그램이다. 평균 나이 18.2세인 참가자들 사이에서 ‘대중픽 감별사’ 탑백귀 150인이 숨은 원석을 발굴할 예정이다.

뉴스24
