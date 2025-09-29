logo
“함께한 모든 분들께”…양세찬, ‘양다리 열애설’에 입 열었다

입력 2025 09 29 10:21 수정 2025 09 29 10:21
코미디언 양세찬이 안테나와 전속계약을 체결했다. 안테나 제공


코미디언 양세찬이 가수 권은비의 여자친구 질문에 당황했다.

지난 28일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서 양세찬은 회사에 입사하기 위해 면접을 보는 역할극을 했다.

이날 방송에는 권은비가 회사 대표로 등장해 신입 사원을 선발했다. 양세찬의 등장에 권은비는 “모지리가 왔네”라며 웃었다.

그러자 양세찬은 “고졸이다. 배움이 없다. 대신 회사를 위해 충성을 다 하겠다”고 포부를 밝혔다.

이를 보던 권은비는 깔깔대며 웃었고 서 있는 것만 봐도 웃긴다고 했다.

이어 권은비는 “사귀고 있는 여자친구랑 몇 년 정도 됐냐?”라며 무언가 아는 것 같이 물었다.

SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처


여자 친구가 없다는 양세찬의 대답에 권은비는 “양다리라는 소문이 있더라”라고 말했다.

이에 멤버들도 “권나라, 오나라 쇼츠가 좀 돌던데”라며 양세찬을 둘러싼 소문을 언급했다.

방송인 유재석은 “쌥쌥이가 뭔데 아이돌계를 들쑤시냐”라며 황당한 얼굴을 했다.

이에 양세찬은 “난 함께하는 모든 분들께 미안할 뿐이다”라며 모든 것은 소문이라고 선을 그었다.

권은비는 “양세찬씨 비밀을 지켜드리겠습니다. 2명 중 한 명의 비밀을 지켜드리겠다”는 공약과 함께 양세찬을 자신의 회사에 채용해 웃음을 자아냈다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
