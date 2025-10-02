logo
장윤정·도경완, 결혼 12년 만에…‘대놓고 두 집 살림’ 왜?

입력 2025 10 02 10:57 수정 2025 10 02 10:57
가수 장윤정의 남편인 도경완 전 KBS 아나운서에 대해 ‘장윤정의 서브’라고 지칭한 예능 프로그램 속 발언을 두고 논란이 불거지며 결국 제작진이 사과에 나섰다. 인스타그램 캡처
가수 장윤정의 남편인 도경완 전 KBS 아나운서에 대해 ‘장윤정의 서브’라고 지칭한 예능 프로그램 속 발언을 두고 논란이 불거지며 결국 제작진이 사과에 나섰다. 인스타그램 캡처


가수 장윤정과 방송인 도경완 부부가 결혼 12년 만에 ‘두 집 살림’에 나선다.

JTBC 신규 예능 프로그램 ‘대놓고 두 집 살림’은 연예계 대표 부부들이 한적한 시골 마을에서 함께 생활하며 관계를 돌아보는 리얼리티 예능이다. 단순한 동거를 넘어 부부끼리 짝을 바꿔 일하고, 자급자족을 통해 관계를 새롭게 점검하는 시간을 갖는다.

첫 회에는 장윤정·도경완 부부와 홍현희·제이쓴 부부가 전남 여수 백야도에서 함께 지내는 모습이 공개된다. 유쾌한 입담으로 잘 알려진 개그맨 장동민도 합류해 특유의 ‘매운맛 토크’를 더한다.

특히 제작진이 내건 ‘비교 금지, 질투 금지’ 조건은 곧장 깨졌다. 출연자들은 서로 배우자가 아닌 상대와 낯선 시간을 보내며 의외의 케미를 보여주고, 자연스럽게 비교와 질투가 터져 웃음을 자아냈다.

공개된 티저 영상의 주인공은 장윤정·도경완 부부다. 도경완은 자신을 “손이 많이 가는 사람”이라고 표현했고, 장윤정은 “캡사이신”이라고 답해 궁금증을 자극했다. “다시 태어나도 서로를 선택하겠느냐”는 질문에는 솔직하면서도 단호한 대답이 이어져 시청자들의 웃음을 끌어냈다.

제작진은 “대한민국의 부부라면 누구나 공감할 수 있는 솔직한 이야기들이 펼쳐진다”며 기대를 당부했다.

JTBC ‘대놓고 두 집 살림’은 오는 10월 21일 화요일 오후 8시 50분 첫 방송된다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
