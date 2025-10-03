logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘30만 팔로워’ 인플루언서 시신…범인은 “VIP” 실상은 달랐다

입력 2025 10 03 15:01 수정 2025 10 03 15:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 관련 그래픽 경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB
경찰 관련 그래픽
경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB


지난달 13일 전북 무주의 한 야산에서 20대 틱토커 여성 A씨의 시신이 발견됐다. 피의자는 50대 남성 B씨. 그는 지난달 16일 살인 및 사체유기 혐의로 구속됐다.

3일 오후 방송되는 SBS ‘궁금한 이야기 Y’에서는 20대 인플루언서가 살해된 이 사건을 추적한다.

A씨의 사망 추정 시각은 마지막 생방송 이후 30분 내외였다.

A씨가 활동하던 플랫폼은 후원 금액에 따라 차등 레벨을 부여했다. B씨는 56레벨로 최소 1억원은 써야 올라갈 수 있는 레벨이었다.

자신을 IT 회사 사장으로 소개했다는 그는 사실 그리 부유하지도 않았다. 집이 경매로 넘어갔을 만큼 경제적 어려움을 겪고 있었다.

사건 하루 전날 B씨는 A씨에게 돌연 무릎을 꿇으며 무언가를 호소하는 모습이 확인됐다.

방송은 그의 행적을 다루며 이 사건의 이면을 들여다본다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

    thumbnail - “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

  2. “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

    thumbnail - “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

  3. 커피에 ‘이것’ 넣어마시면 건강음료 된다…“혈당 뚝·다이어트까지”

    thumbnail - 커피에 ‘이것’ 넣어마시면 건강음료 된다…“혈당 뚝·다이어트까지”

  4. 제주서 아이 셋 구하고 숨진 아빠…“목격자 찾습니다” 현수막 걸린 이유

    thumbnail - 제주서 아이 셋 구하고 숨진 아빠…“목격자 찾습니다” 현수막 걸린 이유

  5. 샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

    thumbnail - 샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

  6. 장모 살해 후 처남에 흉기 휘두른 20대男…아내와 ‘이 갈등’ 있었다

    thumbnail - 장모 살해 후 처남에 흉기 휘두른 20대男…아내와 ‘이 갈등’ 있었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved