‘호텔 조식 애호가’ 선우용여, 자식농사 대박…“딸 미국서 한의사, 아들은 ○○○”

유승하 인턴기자
입력 2025 10 14 16:31 수정 2025 10 14 16:31
배우 선우용여가 자녀들의 근황을 공개했다. SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 방송화면
배우 선우용여가 자녀들의 근황을 공개했다. SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 방송화면


배우 선우용여(80)가 미국에서 안정적으로 자리 잡은 자녀들을 공개해 이목을 끌었다.

지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에는 선우용여가 특별 MC로 출연했다.

이날 MC 서장훈은 “유튜브 시작 4개월 만에 총 조회수가 5900만회”라고 선우용여를 소개했다.

앞서 선우용여는 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’를 통해 미국에 사는 딸과 아들의 집을 방문한 영상을 공개해 화제를 모았다.

선우용여가 공개한 딸 최연제의 집. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
선우용여가 공개한 딸 최연제의 집. 유튜브 채널 '순풍 선우용여' 캡처


딸인 최연제는 한의학 박사 학위를 받은 후 현재 미국에서 난임 전문 한방 클리닉을 운영 중이다. 과거 가수로 활동했던 그는 ‘너의 마음을 내게 준다면’, ‘너를 잊을 수 없어’ 등의 히트곡으로 사랑받기도 했다.

아들은 미국에서 부동산과 건축일을 하는 것으로 알려졌다.

이에 MC들이 “자식 농사 대박 나셨다. 편안하시겠다”라고 하자 선우용여는 “편안하다. 손 벌리는 자식 없으니까”라고 너스레를 떨었다.

이어 “손 벌리는 자식 없는 게 부자”라고 덧붙였다.

배우 선우용여가 자녀들의 근황을 공개했다. SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 방송화면
배우 선우용여가 자녀들의 근황을 공개했다. SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 방송화면


1965년 TBC 1기 무용수로 데뷔한 선우용여는 드라마 ‘순풍 산부인과’, ‘너는 내 운명’, ‘태희혜교지현이’ 등에 출연하며 활발히 활동했다.

최근에는 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’를 개설해 5성급 호텔 조식을 애용하는 등 럭셔리한 일상을 공개해 ‘MZ세대 워너비’로 떠올랐다.

선우용여는 1970년 아남그룹 친인척으로도 알려진 사업가 고(故) 김세명 씨와 결혼해 슬하에 1녀 1남을 뒀으며, 약 5년간 치매와 파킨슨병 투병을 이어오던 남편과 2014년 사별했다.

유승하 인턴기자
