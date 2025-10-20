‘케데헌’ 작곡가 이재, BTS 이 멤버 지목…“콜라보 원한다…노래 너무 잘해”

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 글로벌 히트곡 ‘골든’(Golden)을 만든 작곡가 겸 가수 이재가 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 협업하고 싶다는 의사를 전했다.이재는 지난 19일 JTBC ‘뉴스룸’ 인터뷰 코너에 출연해 ‘프로듀싱 해보고 싶은 가수’를 묻는 질문에 정국을 꼽았다.이재는 “K팝에서는 BTS, 특히 정국 씨를 원한다”며 “정국 씨를 위한 좋은 멜로디를 한번 쓰고 싶다”고 밝혔다.이어 카메라를 향해 “정국 씨. 한번 콜라보해주세요. 감사합니다”라고 직접 러브콜을 보내기도 했다.이재는 정국을 두고 “노래 너무 잘하신다”면서도 “노래를 잘하는 것도 중요하지만 가사 전달도 중요하다. 노래할 때 너무 잘하시더라”고 칭찬했다.이어 “멜로디 소화하는 거랑 표현하는 걸 목소리로 너무 잘한다”며 정국의 실력을 높게 평가했다.이재가 작곡한 골든은 빌보드 차트 1위를 차지하는 등 세계적인 인기를 끌었다. 이재는 “이게 꿈 같다. 실감이 안 난다”며 “골든을 녹음하면서 많이 울었다. 당시에 힘든 일이 많았다. 곡에 내 이야기를 일부 넣었는데 루미라는 캐릭터와 공감하는 부분이 많았다”고 소회를 밝혔다.이어 “노래가 나를 일으켜 세워줬다. 부르면서 자신감과 희망이 생겼다”고 이야기했다.이재는 과거 SM엔터테인먼트 연습생으로 활동하던 시절을 떠올렸다. 그는 “연습생 생활을 끝내고 많이 힘들었다. 그때부터 비트를 만들었는데 힐링이 됐다. 사람이라 어쩔 수 없이 어떤 때는 자신감이 없기도 하다. 음악이 나를 힐링하게 해주고 기를 준다”고 했다.또 “아티스트로 노래도 만들고 작곡가로 성장하며 배우고 싶다. 존경하는 작곡가분들과 작업하고 싶다”고 향후 목표와 포부를 밝혔다.케데헌의 삽입곡(OST) 골든은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에서 비연속 통산 8주 1위를 차지하는 기록을 썼다. 골든은 내년도 주요 시상식의 유력 수상 후보로 꼽히고 있다. 현재는 미국 아카데미상(오스카) 주제가 부문과 제68회 그래미 어워즈에 출품된 상태다.최종범 인턴기자