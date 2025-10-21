바다, ‘S.E.S. 재결합’ 속내…“슈가 편안해질 때까지 기다리는 중”
정회하 인턴기자
입력 2025 10 21 10:52 수정 2025 10 21 10:52
세기말 가요계를 들썩였던 여성 3인조 그룹 S.E.S. 출신 바다(최성희)가 팀 재결합에 관한 속내를 밝혔다.
지난 20일 방송된 채널A 예능 ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’에는 바다가 옛 S.E.S. 동료 유진(김유진), 그룹 플라이투더스카이 브라이언(주민규)을 초대해 대화하는 모습이 담겼다. 이 자리에는 방송인 박경림도 동석했다.
이날 박경림은 “S.E.S.가 곧 데뷔 30주년”이라고 운을 뗀 뒤 “최근 H.O.T.나 god 등 다른 그룹들은 다시 뭉쳐서 공연도 하는데, S.E.S.도 그럴 계획이 있나”라고 물었다.
이에 바다는 잠시 생각을 이어간 뒤 “당장 계획이 있는 건 아니다”라며 팀 동료였던 슈(유수영)에 관해 입을 열었다.
그는 “일단 우리는 슈가 편안해질 때까지 기다리는 상태”라며 “보시는 팬들을 포함해 모든 게 자연스러워지는 때를 기다리고 있다”고 말했다. 유진 역시 이 말에 고개를 끄덕였다.
슈는 2018년 상습도박 혐의로 재판에 넘겨져 이듬해 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 검찰은 슈가 2016년 8월부터 2년여간 마카오 등지에서 약 7억 9000만원 규모의 도박을 했다며 기소했다.
재판 과정에서 검찰 측 공소사실을 모두 인정했던 슈는 선고 이후 “처음에는 호기심으로 시작했다가 점점 변해가는 제 모습이 너무 끔찍하고 화가 나고 창피했다”며 “죄송하다. 앞으로도 잊지 않고 잘 살겠다”고 말했다. 이 일로 S.E.S.의 완전체 활동은 무기한 연기된 상태다.
1997년 SM엔터테인먼트의 1세대 아이돌 그룹으로 데뷔한 S.E.S.는 ‘(’Cause) I’m Your Girl’(1997), ‘Dreams Come True’(1998), ‘너를 사랑해’(1998), ‘감싸 안으며’(2000) 등 여러 인기곡을 남기고 2002년 해체했다. 멤버는 바다, 유진, 슈 등 3명이다.
