logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘폭싹 속았수다’ 출연도 했는데…삼계탕집 알바하는 배우 근황

입력 2025 10 23 08:19 수정 2025 10 23 09:32
기사 소리로 듣기
다시듣기
TV조선 ‘내 멋대로 – 과몰입클럽’
TV조선 ‘내 멋대로 – 과몰입클럽’


TV조선 ‘내 멋대로 – 과몰입클럽’
TV조선 ‘내 멋대로 – 과몰입클럽’


넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’에서 강렬한 인상을 남긴 배우 김영웅이 생계를 위해 삼계탕집에서 아르바이트를 하고 있는 근황이 전해졌다.

김영웅은 15일 방송된 TV조선 ‘내 멋대로 – 과몰입클럽’에서 촬영장이 아닌 삼계탕 가게에서 하루를 시작하는 모습으로 등장했다. 37년차 베테랑 배우이자 최근까지 여러 드라마에 출연한 그는 “고정 수입이 필요해 약 1년 전부터 이곳에서 일하고 있다”고 밝혔다.

그는 ‘생계형 배우’라고 자신을 소개하며 삼계탕을 끓이고, 서빙과 설거지를 하는 등 분주한 일상을 보냈다. 하지만 틈틈이 대본을 손에 쥐고 연습을 이어가며 연기에 대한 열정을 놓지 않았다.

알고 보니 그가 일하는 식당은 배우 유장영이 운영하는 곳으로, 생계가 어려운 배우 50여명이 함께 일하며 서로의 꿈을 응원하고 있었다. 오디션이나 촬영 일정으로 결근을 하면 오히려 박수를 받는 이색적인 근무 환경이 눈길을 끌었다.

김영웅은 “제 연기에 울고 웃어주시는 분들을 위해 항상 최선을 다할 것”이라며 “앞으로도 흔들리지 않고 배우로서의 길을 걷겠다”고 다짐했다.

한편, 김영웅은 tvN ‘빈센조’ ‘해피니스’ ‘구미호뎐1938’ 넷플릭스 ‘폭싹 속았수다’ 등 다양한 작품에 출연해 존재감을 드러냈다. 내년에는 박신혜 주연의 차기작 ‘언더커버 미쓰홍’에서 통닭집 사장으로 출연할 예정이다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    thumbnail - 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  2. “5세 딸 사라졌다” 母 직접 신고했는데 자택 냉동고서 발견…“온순했던 엄마” 日 ‘충격’

    thumbnail - “5세 딸 사라졌다” 母 직접 신고했는데 자택 냉동고서 발견…“온순했던 엄마” 日 ‘충격’

  3. 故신해철 집도의, 또 의료사고…호주男 6차례 수술 끝 사망

    thumbnail - 故신해철 집도의, 또 의료사고…호주男 6차례 수술 끝 사망

  4. 길 가다 ‘쿵’ 30대 회사원, 3명 살리고 하늘로

    thumbnail - 길 가다 ‘쿵’ 30대 회사원, 3명 살리고 하늘로

  5. “좋은 꿈 꿔” 지드래곤, 또 터졌다…‘최연소 ○○’

    thumbnail - “좋은 꿈 꿔” 지드래곤, 또 터졌다…‘최연소 ○○’

  6. “워터건 직통으로 맞아” 물축제서 얼굴 50㎝ 찢어진 대학생 ‘피 철철’ 응급 수술

    thumbnail - “워터건 직통으로 맞아” 물축제서 얼굴 50㎝ 찢어진 대학생 ‘피 철철’ 응급 수술
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved