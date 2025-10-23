logo
대통령실 브리핑룸, SBS 예능에 나온다…강유정 대변인 출연

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025 10 23 11:21 수정 2025 10 23 11:21
SBS 토크쇼 ‘별의별 토크’ 23일 방송

SBS 예능 ‘별의별 토크:보고보고보고서’에 출연한 강유정 대통령실 대변인(오른쪽). 자료 : SBS
SBS 예능 ‘별의별 토크:보고보고보고서’에 출연한 강유정 대통령실 대변인(오른쪽). 자료 : SBS


이재명 대통령과 영부인 김혜경 여사가 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한 데 이어 이번에는 용산 대통령실 청사 브리핑룸이 예능 프로그램에 공개된다.

23일 첫 방송되는 SBS 토크쇼 ‘별의별 토크 : 보고보고보고서’(이하 보고보고보고서)는 용산 대통령실 청사 브리핑룸을 찾아 강유정 대통령실 대변인과 만난다.

대통령실 브리핑룸이 예능 프로그램을 통해 공개되는 것은 이번이 처음이다.

강 대변인은 ‘말 전하는 지구인’이라는 타이틀로 MC 장도연과 만나 대변인의 업무와 일상을 보여줄 예정이라고 SBS는 설명했다.

‘보고보고보고서’는 MC들이 지구에 착륙한 외계인이라는 설정으로, “외계인의 시선으로 지구를 보고 별의별 대화를 나눈다”는 콘셉트로 진행된다. 장도연과 이용진, 이은지, 넉살이 MC를 맡았다.

첫 방송에서는 강 대변인과 함께 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널 사운드 트랙 ‘골든’을 작곡하고 주인공 ‘루미’의 노래를 맡은 작곡가 겸 가수 이재, 드라마 ‘폭군의 셰프’와 영화 ‘어쩔수가없다’에 출연한 배우 김형묵이 게스트로 출연한다.

