조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

입력 2025 11 05 12:15 수정 2025 11 05 12:15
배우 조정석이 이서진에게 일침하고 있다. 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처
배우 조정석이 선배 이서진에게 일침을 가했다.

조정석은 지난 4일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에 ‘처음 만났는데 이미 친한 조점석 X 조각미남 지창욱 도경수 먹방토크’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 조정석은 “오늘 중요한 분들이 오는데 이 중요한 분들을 잘 케어하는 분들도 되게 중요하지 않나. 오늘 어떻게 하다가 일일 매니저가 됐다고 하더라. 일일 매니저도 잠시 소개해드리겠다”고 설명했다.

하지만 이들이 5분 정도 늦자 조정석은 “지금 오늘 오실 초대손님 분들이 약간 늦어서 잠시 기다리고 있다”고 밝혔다.

이어 “사실 여러분들도 잘 아시겠지만 시간 약속은 매니저분들이 잘 해줘야 하는데 시간 약속을 잘 못 지킨 거, 이건 내가 한 번 얘기를 좀 해봐야겠다”고 말했다.

배우 조정석이 이서진에게 일침하고 있다. 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처
이날 일일 매니저인 이서진과 김광규를 만난 조정석은 “시간 약속은 이 업계에 되게 중요하다고 들었는데 매니저분들이 시간 약속을 되게 안 지키니까”라고 진지하게 지적했다.

이에 이서진은 “우리 로드 매니저가 운전이 서툴러서”라며 김광규에게 사과하라고 했다.

김광규는 “내가 시간 맞춰 올 수 있었는데 이서진이 오늘 지각을 했다. 한 20분 넘게”라고 폭로했다.

한편 이서진과 김광규는 SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’에 출연 중이다.

이들은 디즈니플러스 시리즈 ‘조각도시’에 출연하는 배우 지창욱 도경수의 일일 매니저로 활약했다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
