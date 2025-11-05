‘이숙캠’ 이호선 교수 “출연자들 돈 더 줘야…나라면 10배라도 NO”

JTBC의 부부 관찰 예능 ‘이혼숙려캠프’에 출연 중인 심리상담가 이호선 숭실사이버대 교수가 프로그램 출연자들이 출연료를 더 받아야 한다고 주장했다.이 교수는 지난 3일 JTBC의 유튜브 채널 ‘장르만 여의도’에 출연해 “많은 분이 (출연자가) 돈을 엄청나게 받는다고 생각하는데, 물론 꽤 받으시겠지만 저는 그것보다 더 드려야 한다고 생각한다”고 말했다.이 교수는 영상에서 이혼숙려캠프를 거쳐 간 부부들의 비화와 이에 대한 전문가로서의 견해를 밝혔다.그는 “이혼숙려캠프 출연자들은 과거 우리 사회가 내지 못했던 용기를 내면서 기꺼이 방송에 출연하신 분들”이라며 “‘잊힐 권리’를 포기하면서까지 그런 선택을 한다. 굉장히 용감한 일”이라고 강조했다.이 교수는 그러면서 “만일 제가 개인적인 이야기를 전부 노출하면서 돈을 받는다고 하면, 저는 (지금 출연료의) 10배를 준다 해도 방송에 출연할 용기가 없다”고 덧붙였다.그런데도 많은 부부가 이혼숙려캠프 출연을 결심하는 이유에 대해 이 교수는 “대체로 부부관계가 좋아지기 때문”이라고 진단했다. 그는 “열 개의 문제 사례가 소개되면 그중 여덟아홉 사례는 (관계가) 좋아진다”고 강조했다.이 교수는 “출연자 부부들은 상처가 깊어서 고통이 크다”며 “그분들의 상처는 여러 곳이 동시다발적으로 곪은 상태라 어떨 때는 마치 암처럼 보일 지경”이라고 했다.이 교수는 연세대학교 대학원에서 상담학 박사 학위를 받고 상담가로 활동 중이다. 현재는 숭실사이버대 기독교상담복지학과 특임교수로 재직 중이며, 이혼숙려캠프 등 여러 방송에서 활약하고 있다.정회하 인턴기자