최홍만, 4년간 잠적한 이유 “뇌종양 수술 받아…20kg 빠져”

전 격투기선수 최홍만. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면

‘테크노 골리앗’으로 불리며 일본 종합격투기 K-1 최전성기를 누렸던 이종격투기 선수 최홍만(45)이 과거 뇌종양으로 투병했었다고 고백했다.지난 5일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 최홍만은 씨름 선수 은퇴 후 K-1 선수로 전향해 연봉 20억원을 받으며 전성기를 누렸던 2008년 돌연 잠적했던 이유를 밝혔다.최홍만은 “당시 건강검진을 받았는데 뇌에 종양이 발견됐다”며 “의사가 위험이 있다고 수술을 권유해 수술을 받았다”라고 말했다. 그는 뇌하수체에 생긴 약 3cm의 종양을 제거한 것으로 알려졌다.최홍만은 “수술 후 3개월 만에 바로 복귀전을 해야 했다”며 “아무래도 좋은 컨디션은 아니었다. 바다 하리 선수와 시합했는데, 3라운드까지 판정이 안 나 연장전을 포기했다”고 털어놨다.이후 그는 기권을 비난하는 악성 댓글에 시달려야 했다.최홍만은 “잘하면 응원을 많이 해주셨지만 못하면 비난도 거셌다”며 “시합에서 지면 없는 말도 지어내면서 욕하더라”라고 토로했다.그러면서 “악플로 인해 마음고생해 체중이 20kg 정도 빠졌다. 그때부터 사람들에게 상처가 쌓이기 시작했고, 사람과 마주하는 것이 불안해지고 싫어졌다”라고 밝혔다.최홍만은 “설상가상으로 어머니의 유방암 소식을 들었다”며 “그전까지는 몰랐다. 암이 전이되어 어머니의 상태가 위중했다”고 말했다.그는 “어머니는 제 인생의 전부였다. 평생 제 편이셨다. 유일한 제 편이셨는데”라며 눈시울을 붉혔다.최홍만은 “앞으로 살아가면서 스트레스받지 마라”라는 어머니의 유언을 듣고 자신을 응원해주는 사람들을 위해 복귀를 결심하게 됐다고 밝혔다.2003년 씨름선수로 데뷔해 천하장사, 백두장사 2회를 거머쥔 최홍만은 2005년 K-1에 진출해 국내에 격투기 열풍을 일으켰다.그는 2019년 경기를 끝으로 링을 떠났으며 방송가에서도 자취를 감췄다. 이후 2024년 채널A ‘오은영의 금쪽 상담소’에 출연해 “대인기피증으로 5년간 은둔생활을 했다”라고 털어놓아 안타까움을 자아냈다.유승하 인턴기자