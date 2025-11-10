logo
‘나솔’ 정숙, 상철과 결혼 하자마자…법원 찾은 근황 공개

입력 2025 11 10 11:12 수정 2025 11 10 11:12
‘나는 솔로’ 22기 정숙과 10기 상철이 결혼 후 법원을 찾았다.

정숙은 4일 자신의 인스타그램에 “연천군 법원은 처음이다. 생계형 변호사, 하루 두 탕. 경기도 연천 전곡리 하면 주먹도끼”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 법원 앞에서 환하게 웃고 있는 두 사람의 모습이 담겼다. 신혼 부부다운 밝은 분위기가 눈길을 끌었다.

정숙은 변호사로서 업무차 법원을 방문한 것으로 보인다. 상철은 아내의 일정을 함께하며 다정한 모습을 보였다.

두 사람은 지난 10월 26일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 각각 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집 22기와 10기에 출연한 이들은 기수를 넘어 연인으로 발전해 부부의 연을 맺었다.

정숙은 두 차례, 상철은 한 차례 이혼의 아픔을 겪은 돌싱 출신으로, 상철은 미국에서 사업을 하며 두 자녀를 양육 중이다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
