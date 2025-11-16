logo
‘뇌신경마비’ 고비 넘긴 김윤아 “언제 죽을지 몰라, 계속 채찍질”

정회하 인턴기자
입력 2025 11 16 09:23 수정 2025 11 16 10:06
밴드 자우림의 메인보컬 김윤아. KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’ 방송화면
밴드 자우림의 메인보컬 김윤아. KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’ 방송화면


데뷔 29년 차 밴드 자우림의 메인보컬 김윤아(51)가 뇌신경 마비 투병 이후의 음악 여정을 이야기했다.

김윤아는 지난 14일 자우림 특집으로 방송된 KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’에서 공연 일정을 소개하던 중 “팬분들이 ‘고연차인데도 갓 데뷔한 신인처럼 일해도 괜찮냐’고 질문하실 정도로 일정 소화량이 많다”고 말했다.

김윤아는 남다른 활동량을 소화하는 이유로 자신이 지난해 겪었던 건강상의 문제를 꼽았다.

앞서 그는 지난해 한 예능 프로그램에 출연해 “선천성 면역결핍증이 있어 주치의가 ‘잠을 충분히 자야 한다’고 당부했지만, 잠을 제대로 못 자고 격무에 시달리다가 결국 뇌신경 마비가 왔다”고 고백한 바 있다.

당시 김윤아는 “미각·후각·청각 신경부터 미주신경까지 모든 뇌신경에 문제가 생겼다”며 “발성 장애가 남았고 얼굴 냉온 감각도 달라졌는데, 안면근육 균형도 맞지 않아 표정을 지을 때 왼쪽 얼굴 움직임에 더 애를 써야 한다”고 토로했다.

밴드 자우림의 메인보컬 김윤아. KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’ 방송화면
밴드 자우림의 메인보컬 김윤아. KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’ 방송화면


밴드 자우림의 메인보컬 김윤아. KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’ 방송화면
밴드 자우림의 메인보컬 김윤아. KBS 2TV ‘더 시즌즈-10㎝의 쓰담쓰담’ 방송화면


이날 방송에서 김윤아는 이 같은 투병 경험이 “음악을 더 할 수 있느냐의 기로였다”고 회고했다.

그는 “그 이후 ‘사람이 언제 죽을지 모르고, 이 앨범이 내가 (생애) 마지막으로 낼 수 있는 앨범이라면 내가 할 수 있는 건 다 하고 죽어야 한다’고 각성했다”고 전했다. 그러면서 “그때부터 내 자신을 채찍질하기 시작했다. ‘달려라, 넌 잘할 수 있다’라고 암시하면서 작업하니 (이번 앨범에서) 밀도 있는 소리를 낼 수 있었다”고 자평했다.

방송 진행을 맡은 10㎝ 권정열은 “대개는 건강상의 문제로 깨달음을 얻으면 (김윤아와는) 반대로 ‘내 인생을 좀 즐겨야겠다’고 생각하게 된다”면서 “오히려 음악에 더 매진하는 삶을 선택해줘서 (김윤아에게) 더욱 감사한 마음”이라고 밝혔다.

자우림은 지난 9일 정규 12집 ‘Life!’를 발매했다. 2022년 EP ‘MERRY SPOOKY X-MAS’ 이후 약 3년 만의 음반계 복귀이자, 정규 앨범으로는 2021년 11집 ‘영원한 사랑’ 발매 후 4년여 만의 신보다.

정회하 인턴기자
