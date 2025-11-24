logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

입력 2025 11 24 17:58 수정 2025 11 24 17:58
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 명세빈
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 명세빈


배우 명세빈이 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에서 연기자 생활을 돌아봤다.

24일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’은 ‘김 부장 아내 역으로 다시 전성기를 맞은 명배우 명세빈’이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

선공개 영상에서 JTBC 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 김낙수의 아내 박하진 역을 맡아 전성기를 다시 맞은 명세빈이 유퀴즈에 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

명세빈은 이번 배역에 대해 ”결혼한 지 오래된 부부의 연기를 해야 하지 않나. 제가 그런 경험이 많지는 않기 때문에…“라며 자신의 ‘이혼’ 경험을 솔직하게 언급해 웃음을 자아냈다.

그는 이혼 후 생활고까지 겪었다고 고백했다. ”이번 달 카드값이 없어서 ‘뭘 팔까’로 시작해 가방도 팔고 이것저것 팔았다. 정말 절실했다“고 털어놨다.

또한 “‘연기자로서 더 이상 일하기 어려울 수도 있겠구나’ 싶어 꽃을 배우기 시작했다”며 “기회가 닿아 결혼식장에서 아르바이트를 했는데 ‘구석에서 해라’, ‘안 보이는 곳에서 해라’고 하더라”며 아픈 기억을 전했다.

외발자전거 재주꾼 고하은, 낭만 러너 심진석, 판교 정신과 전문의 이경준, 그리고 배우 명세빈이 출연하는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 오는 26일 오후 8시 45분 방송된다.

명세빈은 2007년 11세 연상의 변호사와 결혼했으나, 결혼 5개월 만에 이혼했다

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    thumbnail - 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 살 못 빼도 행복♥…이장우 결혼식, 호두과자 든 신부 ‘눈길’

    thumbnail - 살 못 빼도 행복♥…이장우 결혼식, 호두과자 든 신부 ‘눈길’

  3. 재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

    thumbnail - 재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

  4. ‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

    thumbnail - ‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

  5. “왜 성관계 안 해줘” 자녀 앞에서 아내 위협한 30대 체포

    thumbnail - “왜 성관계 안 해줘” 자녀 앞에서 아내 위협한 30대 체포

  6. 하와이서 ‘중국인’ 오해받은 정형돈 “기분 나빠”

    thumbnail - 하와이서 ‘중국인’ 오해받은 정형돈 “기분 나빠”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved