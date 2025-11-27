logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

입력 2025 11 27 07:26 수정 2025 11 27 07:32
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처
tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처


배우 겸 방송인 박소현(54)이 과거 한 예능 프로그램에 고정 출연한 뒷이야기를 전했다.

박소현은 26일 방송된 tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’에 게스트로 나와 “고정으로 한 예능은 처음이었다”며 2010년 종영한 ‘일요일이 좋다 - 골드 미스가 간다’에 대해 운을 뗐다.

박소현은 “사실 송은이만 믿고 들어갔다. 좋은 남자를 만나야 하는데 송은이가 건망증 이런 걸 다 터트렸다”고 회상했다.

여성 출연진 위주로 구성된 ‘골드 미스가 간다’는 연예계의 이른바 ‘골드미스’로 불리는 여자 연예인들을 한데 모아 합숙시키면서 ‘시집 보내자’는 취지로 제작된 프로그램이었다.

tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처
tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처


박소현은 “나는 사실 그 예능을 나갈 이유가 없었다. 연기자로 연기대상을 받을 것도 아니었고, 이쯤에서 좋은 사람을 만나 결혼하면 너무 모양새가 좋은 거 같았다”며 “그때만 해도 여자 연예인들이 활동을 오래 할 때가 아니었다. 예쁠 때 마무리하고 싶었다. 팔자를 바꾸고 싶었다”고 솔직하게 털어놨다.

박소현과 함께 출연했던 양정아는 “웃자고 하지 않았다. 목숨을 걸지는 않았지만 좋은 사람을 만나려고 했다”고 거들었다.

당시 방송에서 비보잉까지 했다는 박소현은 “그때 교통사고가 나서 목 깁스를 하고 췄다. 너무 힘들어서 울었다”며 “내 처지가 남자를 만나보겠다고 여기서 이러고 있는 게 너무 처량했다. 안 한다고 했을 수도 있는데 그래도 남자를 만나보겠다고”라며 웃었다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    thumbnail - ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  2. 김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다

    thumbnail - 김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다

  3. “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

    thumbnail - “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

  4. 미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”

    thumbnail - 미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”

  5. 평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사

    thumbnail - 평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사

  6. “사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각

    thumbnail - “사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved