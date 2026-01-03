logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

선우용여, 남편 때문에…99평 청담동 단독주택 처분

입력 2026 01 03 13:34 수정 2026 01 03 13:34
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다.

지난달 31일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘81세 선우용여 시어머니한테 전수받은 김치 황금 레시피 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 개그우먼 조혜련이 출연해 선우용여와 함께 김장을 하며 대화를 나누는 모습이 담겼다.

선우용여는 시어머니와 함께 지냈던 시절을 떠올리며 김장에 얽힌 추억을 전했다.

제작진이 “마당이 있는 집에서 살았던 거냐”고 묻자 그는 “그 당시에는 마당이 딸린 집에서 생활했다”고 답했다.

이어 결혼 후 처음 마련한 신혼집이 반포 주공아파트였다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


뜻밖의 부동산 일화도 공개됐다. 선우용여는 “반포에서 살던 집이 5~6개월 만에 집값이 거의 4배 가까이 뛰었다”며 “그 자금으로 청담동에 집을 마련하게 됐다”고 설명했다.

당시 매입한 주택은 “99평 규모에 마당까지 있는 집이었다”고 덧붙여 놀라움을 자아냈다.

다만 그는 “남편의 빚을 정리하는 과정에서 결국 그 집을 처분할 수밖에 없었다”며 굴곡진 사연도 함께 전했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
선우용여가 청담동 주택 구입 자금을 어떻게 마련했나?
TodayBest

  1. 관상가 “유재석 성공, 나경은 덕…아내 지분 크다”

    thumbnail - 관상가 “유재석 성공, 나경은 덕…아내 지분 크다”

  2. 신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”

    thumbnail - 신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”

  3. 서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

    thumbnail - 서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

  4. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    thumbnail - ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  5. “한 방에 35억원” 세계에서 가장 비싼 주사 맞았더니…걷지 못했던 소년에 ‘기적’

    thumbnail - “한 방에 35억원” 세계에서 가장 비싼 주사 맞았더니…걷지 못했던 소년에 ‘기적’

  6. “네 남편 알면 재밌겠다”…불륜 前연인 협박해 300만원 뜯은 40대男

    thumbnail - “네 남편 알면 재밌겠다”…불륜 前연인 협박해 300만원 뜯은 40대男
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved