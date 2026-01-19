“라면 먹으려고 쓰레기통 뒤져”…기안84 남다른 보법에 시청률 계속 오르는 ‘이 프로그램’

‘극한84’ 북극 폴라서클 마라톤 편 중 한 장면. MBC

‘극한84’ 북극 폴라서클 마라톤 편 갈무리. MBC

‘극한84’ 북극 폴라서클 마라톤 편 중 한 장면. MBC

방송 초반 시청률 부진으로 정체기를 겪었으나, 회차가 진행될수록 시청률이 꾸준하게 상승하고 있는 MBC ‘극한84’가 다시 한번 자체 최고 시청률을 갈아치웠다.19일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 MBC ‘극한84’ 8회는 전국 가구 기준 시청률 4%를 기록해 자체 최고 기록을 경신했다.지난해 11월 30일 첫 방송된 ‘극한84’는 시청률 2.7%로 출발했다. 2~4회까지 2~3%대 시청률을 오가며 정체에 빠지는 듯했으나, 5회(3.4%)에서 반등에 성공한 뒤 6회(3.5%), 7회(3.8%)에서 연이어 시청률이 상승했다. 이런 가운데 8회에서도 자체 최고 시청률을 경신하며 상승세를 이어 나가는 데 성공한 것이다.‘극한84’는 방송인 겸 웹툰 작가인 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월 코스에 뛰어들어 극한의 마라톤 환경에서 포기하지 않고 끝까지 도전해내는 과정을 그린 극한 러닝 예능이다.8회에서는 북극 폴라서클 마라톤을 시작한 기안84, 가수 겸 방송인 강남, 연예계에서 가장 빠른 풀코스 마라톤 기록을 보유한 배우 권화운의 모습이 그려졌다.방송 초반부터 기안84는 남다른 예능 감각을 발휘했다. 극한 크루는 숙소에서 간단히 라면으로 식사를 해결하려 했다. 기안84는 냄비에 라면을 끓이던 중 숙소에 접시가 없는 것을 깨달았다. 그는 잠시 고민한 뒤 “그냥 이거 쓰자”며 숙소 쓰레기통을 뒤져 방금 버린 컵라면 용기를 꺼냈다. 기안84의 예상치 못한 행동에 스튜디오에서 이를 지켜보던 패널들은 박장대소했다.이후 극한 크루는 대회를 하루 앞두고 실제 코스 사전 답사에 나섰다. 마라톤 코스를 따라 이동하는 버스 창밖으로 끝없이 이어진 급경사와 협곡 지형이 펼쳐졌고, 출발 지점에 가까워질수록 눈으로 뒤덮인 주로와 러셀 빙하가 모습을 드러냈다.마라톤 전날 기상까지 몇 시간 남지 않은 밤, 숙소에는 적막이 흘렀다. 권화운은 “지난 1년 동안 풀코스를 여러 번 뛰었지만 이런 기분은 처음이다. 긴장되고 두렵다”며 불안한 마음을 드러냈다. 기안84는 지난 마라톤을 돌아보며 “요행을 바라지 않고 내가 달려온 만큼만 가보겠다”고 각오를 밝혔다.대회 당일 새벽, 처음 마라톤에 도전하는 강남뿐만 아니라 기안84마저 번호표를 깜빡하는 등 우왕좌왕하며 긴장감을 드러냈다. 출발지로 가는 길에 러너들을 태운 버스가 빙판에 멈추며 극한 크루는 초조한 모습을 감추지 못했다. 우여곡절 끝에 출발선에 선 러너들은 시간이 지체된 탓에 충분한 스트레칭 시간조차 갖지 못한 채 레이스를 준비해야 했다.출발 신호가 울리고, 강남은 허둥지둥하다가 가장 뒤에서 레이스에 합류했다. 기안84는 전날까지 이어진 압박과 부담을 내려놓고 “다시 그냥 즐겁게 뛰어보자”라며 마음을 다잡았다. 권화운은 출발과 동시에 선두로 치고 나가며 초반 1위를 지켜냈다. 하지만 미끄러운 주로와 빙하 구간에서 연이어 추월을 허용하며 순위는 3위까지 내려갔다. 방송 후반부에는 권화운이 힘겨워하며 레이스를 멈추는 장면이 예고돼 긴장감을 끌어올렸다.북극이라는 차갑고 혹독한 무대에서 이들이 마라톤 완주를 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.인간의 한계에 도전하는 극한 크루의 여정은 일요일 오후 9시 10분에 방송되는 MBC ‘극한84’에서 확인할 수 있다.최종범 인턴기자