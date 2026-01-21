logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“공백기 못 참아” 지드래곤 열애설 주인공 ‘솔로지옥5’ 등장

입력 2026 01 21 15:20 수정 2026 01 21 15:20
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처
사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처


과거 지드래곤과의 열애설에 휩싸였던 주인공이 연애 프로그램에 등장해 화제다.

넷플릭스의 간판 연애 예능 ‘솔로지옥 5’가 베일을 벗자마자 역대급 출연자의 등장으로 온라인이 들끓고 있다.

첫 화부터 독보적인 아우라를 뽐내며 등장한 미스코리아 출신 김고은은 자신에 대해 “고양이 같은 외모에 강아지 같은 성격”이라며 “겉으로 봤을 땐 날카로워 보이지만 알고 보면 애교도 많고 따뜻한 편”이라고 반전 매력을 어필했다.

김고은은 자신의 외모에 대해 미스코리아 출신답게 자신감을 드러냈다. 그는 “눈, 코, 입 다 예뻐서 마음에 안 드는 곳은 없다”며 “그중에 코를 가장 좋아한다”고 솔직하게 밝혔다.

2000년생인 그는 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 ‘미’에 당선된 바 있다.

김고은의 출연이 더욱 화제가 된 것은 과거 지드래곤과의 인연 때문이다. 그는 2024년 일본에서 지드래곤과 함께 축구 경기를 관람하는 모습이 포착되며 한때 열애설에 휩싸이기도 했다. 당시 지드래곤 측은 “지인이 겹치는 친한 동생일 뿐”이라며 열애설을 부인했다.

전 국가대표 축구선수 김현수의 딸로도 유명한 그는 운동선수 집안 특유의 승부욕도 숨기지 않았다.

출연 이유에 대해서는 “끊임없이 연애를 해 왔는데 현재 공백이 익숙하지 않다”며 “솔로지옥에서 이 공백을 없애고 싶다”고 당당히 선언했다.

한편 지난 20일 첫 공개된 ‘솔로지옥 5’는 커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴섬 ‘지옥도’에서 펼쳐지는 치열한 데이팅 리얼리티다.

사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처
사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처


온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김고은이 미스코리아에서 수상한 부문은?
TodayBest

  1. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    thumbnail - 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  2. 아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

    thumbnail - 아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

  3. 쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

    thumbnail - 쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

  4. “女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

    thumbnail - “女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

  5. 주량도 약한데 어쩌다…“죄송합니다” 권상우 ‘만취’ 사과

    thumbnail - 주량도 약한데 어쩌다…“죄송합니다” 권상우 ‘만취’ 사과

  6. ‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지

    thumbnail - ‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved