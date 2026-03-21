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‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

입력 2026 03 21 14:20 수정 2026 03 21 14:21
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MBN 맛집 예능물 ‘전현무계획3’ 방송화면
MBN 맛집 예능물 ‘전현무계획3’ 방송화면


코미디언 양세형이 MC 전현무의 재산 규모를 추정했다.

지난 20일 방송된 MBN 맛집 예능물 ‘전현무계획3’에서는 전현무와 곽튜브가 양세형, 가수 임한별과 함께 경기도 이천의 맛집을 찾는 모습이 담겼다.

이날 방송에서 전현무는 양세형을 “100억원대 건물주”라고 소개하며 “세형이가 홍대 쪽에 건물을 샀을 때 (유)병재와 내가 굉장히 부러워했다”고 운을 뗐다.

실제 양세형은 최근 홍대 인근의 109억원 상당의 건물을 매입해 주목받은 바 있다.

양세형은 “뭐가 부럽냐”며 곧바로 반격에 나섰다.

그는 “형 통장에 현금 300억 있지 않나. 장담하는데 100억원과 200억원 사이다”라고 전현무의 현금 자산 규모를 추궁했다.

MBN 맛집 예능물 ‘전현무계획3’ 방송화면
MBN 맛집 예능물 ‘전현무계획3’ 방송화면


당황한 전현무는 “아니다”라고 해명하면서도 “지금 나에 대한 토크 타임이 아니다. ‘무명전설’ 나가서 얘기하겠다”고 너스레를 떨었다.

전현무는 지난 2023년 한 해에만 무려 21개의 고정 프로그램을 맡으며 ‘다작왕’의 면모를 과시했다.

업계에서는 그의 연 수입이 프로그램 출연료와 광고, 행사 수익 등을 포함해 약 30억~40억원대에 이를 것으로 추정하고 있다.

온라인뉴스부
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