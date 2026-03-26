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“완전히 의식 잃었다”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

입력 2026 03 26 09:09 수정 2026 03 26 09:09
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이승윤 사고 당시 모습. tvN ‘유퀴즈’ 방송화면 캡처
이승윤 사고 당시 모습. tvN ‘유퀴즈’ 방송화면 캡처


개그맨 이승윤이 야생 촬영 중 장수말벌에 쏘여 의식을 잃었던 아찔한 순간을 털어놨다.

지난 25일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에는 윤택과 함께 ‘나는 자연인이다’에 출연 중인 이승윤이 등장했다.

이날 이승윤은 프로그램 인기에 대해 “재방송이 많다 보니 재방료가 1년에 한 번씩 들어온다”며 “목돈이 들어오는 느낌이라 부모님 집 마련에도 큰 도움이 됐다”고 밝혔다.

다만 자연 속 촬영 특성상 위험한 상황도 적지 않았다고 했다. 이승윤은 “2015년쯤 장수말벌에 쏘인 적이 있다”며 “일반 벌은 괜찮지만 장수말벌은 독성이 강해 위험하다”고 설명했다.

당시 상황에 대해 그는 “몸에 벌이 앉으면 가만히 있거나 털어내야 하는데, 자연인 형님이 놀라 살충제를 뿌렸다”며 “자극을 받아 화가 난 벌이 나를 공격했다”고 전했다.

이어 “산길을 20분 내려가야 하는데 식도가 붓고 얼굴이 부어올랐다. 걷기도 힘들고 의식이 혼미해졌다”며 “병원에 도착했을 때는 완전히 의식을 잃은 상태였다”고 회상했다.

이승윤은 “의사 선생님이 ‘정말 위험한 상황이었다’고 하더라”며 “야생 촬영을 하다 보니 위험한 순간을 많이 겪었다”고 고백했다.

온라인뉴스부
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