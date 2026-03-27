“상황 따라 골라 쓴다”…‘3중 국적자’ 전소미가 공개한 여권 사용법

사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처

사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처

가수 전소미가 독보적인 배경과 거침없는 입담으로 주말 안방극장을 공략한다.오는 30일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 전소미가 게스트로 출연해 4명의 MC와 펼치는 댄스 배틀은 물론 그 어디서도 듣지 못한 에피소드를 방출할 예정이다.이날 전소미는 대한민국, 네덜란드, 캐나다까지 총 세 개의 국적을 보유한 ‘3중 국적자’의 여권 사용법을 공개했다. 그는 현장에서 직접 세 종류의 여권을 공개하며 상황별 활용법을 전수해 눈길을 끌었다.전소미는 “한국 여권을 제일 많이 쓰고, 유럽 갈 땐 네덜란드 여권, 미국 갈 땐 캐나다 여권이 좋다”며 각 국적의 장점을 전략적으로 활용하는 면모를 보였다. 이에 출연진인 카이가 이수지를 향해 “수지 누나도 여권이 여러 개 있지 않냐”며 농담을 던지자, 이수지는 특유의 린자오밍 말투로 “나도 18개쯤 있다”고 맞받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.자타공인 ‘파워 E(외향형)’ 성격인 전소미의 남다른 자기애 에피소드도 공개됐다. 그는 과거 서울 연희동 한복판에서 차량이 방전되는 돌발 상황을 겪었으나 당황하기보다 주변의 시선을 즐겼던 일화를 전했다.전소미는 당시 사람들이 모두 본인을 주목하고 있다는 생각에 “오히려 좋았다”고 밝혀 폭소를 자아냈다. 그러나 이어진 ‘인지도 굴욕’ 사연은 반전의 재미를 더했다. 홍대 거리에서 한 남성에게 번호 요청을 받은 그는 거절의 의미로 당당히 얼굴을 공개했으나 상대방이 전소미임을 전혀 알아보지 못한 채 “이국적이네요”라는 반응만 남기고 돌아섰다고 전했다.그는 최근 사주를 보러 갔던 경험도 공유했다. 전소미는 “이번 연도 결혼 운이 가장 좋다고 했다. 나중에도 운이 미미하게는 있지만 올해가 최고”라고 밝혔다.이를 들은 탁재훈은 “결혼과 죽음은 미룰 수 있을 때까지 미루는 게 낫다”며 현실 조언을 건네 현장을 다시 한번 웃음바다로 만들었다.전소미가 출연한 ‘아니 근데 진짜!’는 30일 오후 10시 10분 방송된다.강경민 기자