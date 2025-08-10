logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

입력 2025 08 10 10:58 수정 2025 08 10 15:55
기사 소리로 듣기
다시듣기
이영애 인스타그램
이영애 인스타그램


배우 이영애. ‘공부왕 찐천재’ 캡처
배우 이영애. ‘공부왕 찐천재’ 캡처


배우 이영애(54)가 남편 정호영(73) 씨와 함께한 주말 텃밭 수확 현장을 공개했다.

이영애는 9일 인스타그램에 “주말 여름… 뭘 해먹을까”라는 글과 함께 참외, 오이, 토마토가 가득 담긴 사진을 게재했다. 사진 속 그는 푸른 잎이 우거진 밭에서 직접 채소를 수확하며 환하게 웃고 있었다. 대야 가득 담긴 채소들은 막 딴 듯 신선했고, 여유로운 주말의 분위기를 전했다.

앞서 이영애는 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 출연해 이태원 자택과 결혼 생활, 육아 이야기를 솔직하게 전하며 화제를 모았다. 10년간 양평에서 보낸 시골 생활을 “제일 행복했던 시간”이라고 회상한 그는 지금도 주말이면 텃밭을 가꾸며 가족과 시간을 보내고 있다.

그는 “아이들과 미국에 가고 싶은데 한 번도 안 가 봤다. 남편이 걱정이 많다. 늦은 나이에 아이를 낳아서 위험한 곳은 못 가게 한다”라고 밝혔다. 또한 부부 싸움에 대해 “높임말로 싸울때도 있지만 반말도 할 때도 있다”라며 ‘마지막 키스는 언제냐’라는 질문에 “마지막 키스는 매일 하지. 어제도 하고”라고 말했다.

이영애는 2009년 20세 연상의 재미교포 사업가 정호영씨와 결혼해 쌍둥이 남매를 두고 있다. 오는 9월 20일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘은수 좋은 날’로 안방극장에 복귀할 예정이다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

    thumbnail - 한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

  2. 이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

    thumbnail - 이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

  3. “좌석 위로 튕겼다”…제천 놀이공원서 초등생 4명 안전장치 풀려

    thumbnail - “좌석 위로 튕겼다”…제천 놀이공원서 초등생 4명 안전장치 풀려

  4. 문소리♥장준환, 결혼 20년 만에 별거…‘각집 부부’ 됐다

    thumbnail - 문소리♥장준환, 결혼 20년 만에 별거…‘각집 부부’ 됐다

  5. “막내 구해야해” 형·누나들 바다에 ‘풍덩’…4남매 다 빠져

    thumbnail - “막내 구해야해” 형·누나들 바다에 ‘풍덩’…4남매 다 빠져

  6. 허경환, 사지연장술 병원 찾았다…“키 177㎝ 되고 싶다”

    thumbnail - 허경환, 사지연장술 병원 찾았다…“키 177㎝ 되고 싶다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved