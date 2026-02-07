logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

어떻게 이런 일이…선우용여, 미국인에 ‘손가락 욕’ 봉변

입력 2026 02 07 14:33 수정 2026 02 07 14:33
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 선우용여가 1980년대 초 미국에서 생활할 당시 인종차별을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’
배우 선우용여가 1980년대 초 미국에서 생활할 당시 인종차별을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’


배우 선우용여가 1980년대 초 미국에서 생활할 당시 인종차별을 겪었다고 고백했다.

7일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘딱 보면 답 나와요. 데뷔 60년 차 배우가 사람을 꿰뚫어 보는 법’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 선우용여는 무례한 사람을 만났을 때 기죽지 않고 대응하는 방법에 대해 설명했다.

그는 미국에서 생활할 당시를 떠올리며 “식당을 운영하며 김치 등 모든 음식을 제가 만들었다. 그러고 집에 오는데 엘리베이터에서 미국인이 콧구멍을 손으로 막더라”라고 전했다.

이어 “코만 막았어도 괜찮았을 텐데 (엘리베이터에서) 내리면서 손가락으로 욕을 하더라”라며 “(그때는) 그게 욕인지도 몰랐다”고 했다.

선우용여는 “딸에게 얘기했더니 ‘그거 나쁜 욕이야’라더라”라며 “그래서 어디 두고 보자 하면서 엘리베이터에서 그 미국인을 기다렸다. 그 미국인이 보이자 ‘God Damn! No more like this next time 태권도 팍!’(다음부터 또 이렇게 하면 태권도로 응징하겠다)고 했다”고 말했다.

배우 선우용여가 1980년대 초 미국에서 생활할 당시 인종차별을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’
배우 선우용여가 1980년대 초 미국에서 생활할 당시 인종차별을 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’


그러면서 “그랬더니 놀라더라”라며 “그 미국인이 다음 날부터 저를 보면 ‘Hi’라고 인사했지만, 나는 차갑게 ‘Hi!’라고 받아쳤다”고 후일담을 전했다.

이를 들은 한석준이 “그 후 친하게 지내시진 않았군요”라고 묻자 선우용여는 “인종차별이라고 생각하지 말고 당당하게 맞서야 한다. 요즘 세상에 무슨 인종차별이냐”라며 자신의 소신을 밝혔다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
선우용여가 1980년대 초 미국에서 겪은 차별의 주요 내용은?
TodayBest

  1. “대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

    thumbnail - “대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    thumbnail - 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. “심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

    thumbnail - “심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

  4. 운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

    thumbnail - 운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

  5. ‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다

    thumbnail - ‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다

  6. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    thumbnail - 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved