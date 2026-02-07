logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

유산 아픔 고백 강은비 “혼인신고 미리 안 한 것 후회해”

입력 2026 02 07 15:43 수정 2026 02 07 15:43
기사 소리로 듣기
다시듣기
강은비 인스타그램
강은비 인스타그램


배우 강은비가 결혼 9개월 만에 혼인신고를 했다고 밝혔다.

강은비는 지난 6일 자신의 인스타그램에 “가장 힘들었던 1월, 그리고 우리의 선택”이라며 “아이를 보내고 우리는 부부가 되기로 했습니다, 더 단단해지기로”고 글을 올렸다.

이와 함께 공개한 영상에서 그는 “9개월 만에 혼인신고를 하러 왔다”며 “산삼이(태명)를 보내고 제일 속상했던 게 혼인신고를 미리 해놓고 그럴걸, 그때 후회를 많이 했다”고 털어놨다. 이어 남편에게 “아기 먼저 써?”라고 물은 뒤 서류를 작성했다.

강은비는 “일주일 뒤에 부부가 된 걸 확인할 수 있다”고 말했고, 두 사람은 혼인관계증명서를 함께 확인해 눈길을 끌었다.

한편 강은비는 지난해 4월 17년 동안 연애한 ‘얼짱’ 출신 변준필과 결혼했다. 이후 지난해 11월 인스타그램에 “감사하게도 (결혼) 단 3개월 만에 우리에게 너무나 소중한 아기 천사가 찾아왔다”며 “저희 변비 부부가 드디어 예비 엄마 아빠가 됐다”고 알린 바 있다. 하지만 그는 지난달 15일 “(임신) 21주 차, 1월 3일 저는 산삼이와 이별했다”고 전했다.

이어 “유도분만으로 아기는 태어나자마자 떠났다. 제가 할 수 있었던 건 아무것도 없었고 그저 목 놓아 울어주는 것뿐이었다”며 “그렇게 1월 3일 나의 첫 아이가 떠났다. 장례 절차를 직접 하겠다는 결심으로 퇴원해 화장터로 향했다. 너무 추운 날 혼자 보내는 것이 미안해 그 자리에 멍하니 서서 울어줄 수밖에 없었다”고 말했다.

그러면서 “짧고도 길었던 다섯 달 엄마와 함께해줘서 고마워. 덕분에 엄마가 되어보기도 했고 덕분에 웃고 행복했던 날들로 가득했어. 다시 엄마 아들로 찾아와주면 엄마는 널 꼭 기억하고 잊지 않고 더 건강하게 널 만날 준비를 하고 있을게. 사랑한다 내 아가”라고 말하며 오열해 안타까움을 더했다.

뉴스1
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강은비가 혼인신고를 한 시기는 언제인가?
TodayBest

  1. “대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

    thumbnail - “대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    thumbnail - 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. “심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

    thumbnail - “심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

  4. 운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

    thumbnail - 운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

  5. ‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다

    thumbnail - ‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다

  6. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    thumbnail - 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved