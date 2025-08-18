logo
김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

입력 2025 08 18 15:19 수정 2025 08 18 16:28
디즈니+ ‘런닝맨: 뛰는 놈 위에 노는 놈’
가수 김종국. 연합뉴스 자료사진
가수 김종국(49)이 비밀 연애 후 결혼하는 예비 신부는 비연예인으로 알려졌다.

소속사 터보제이케이컴퍼니는 18일 “김종국이 팬카페에 직접 밝힌 것처럼 곧 결혼식을 올린다”며 “가족·친지와 일부 지인만 초대해 조용히 진행할 예정”이라고 전했다. 이어 “예비 신부는 비연예인이며, 이 부분만 밝히겠다. 프라이버시 보호를 위해 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”며 “따뜻한 축하를 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 김종국은 이날 팬카페에 글을 올려 “저 장가갑니다. 올해가 데뷔 30주년인데 앨범 대신 반쪽을 만들었네요. 축하해 주시고 응원해 주십시오”라며 결혼 소식을 직접 알렸다.

김종국은 지난 5월 서울 강남구 논현동의 고급 빌라(62억원대)를 현금 매입해 실거주 중이다. 넓은 집으로 이사한 사실이 알려지면서 결혼설이 불거졌고, 그는 예능 프로그램에서 “신혼집 준비 맞다”는 뉘앙스의 발언을 해 관심을 모았다.

1995년 그룹 터보로 데뷔한 김종국은 ‘회상’ ‘검은 고양이 네로’ 등 히트곡을 남겼으며, 이후 솔로 활동으로 ‘한 남자’ ‘사랑스러워’ 등을 발표해 큰 사랑을 받았다. 현재도 가수 활동과 함께 ‘런닝맨’ ‘옥탑방의 문제아들’ 유튜브 채널 ‘짐종국’ 등 다양한 방송을 통해 활발히 활동 중이다.

