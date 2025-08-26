logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

윤예림 기자
입력 2025 08 26 10:50 수정 2025 08 26 10:56
기사 소리로 듣기
다시듣기
가수 김건모. 아이스타미디어컴퍼니 제공
가수 김건모. 아이스타미디어컴퍼니 제공


가수 김건모가 전국투어 콘서트로 6년 만에 가요계에 복귀한다. 성폭행 의혹에 휩싸였던 2019년 이후 6년 만이다.

공연제작사 아이스타미디어컴퍼니는 김건모가 다음 달 27일 부산 KBS홀을 시작으로 대구, 대전, 서울 등을 순회하는 전국투어 ‘김건모.’(KIM GUN MO.)를 개최한다고 26일 밝혔다.

제작사 측은 “김건모는 무대를 떠나 있었지만, 음악만큼은 단 한 순간도 놓지 않았다는 것이 측근들의 전언”이라며 “공백기 동안에도 그의 음악은 멈추지 않았다”고 말했다.

김건모는 ‘잠 못 드는 밤 비는 내리고’, ‘잘못된 만남’, ‘핑계’ 등 히트곡으로 큰 인기를 끌며 1990년대를 대표하는 가수로 올라섰다.

가수로서 전성기가 지난 이후에도 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’를 통해 ‘제2의 전성기’를 누리기도 했다.

그러나 2019년 성폭행 의혹에 휘말리며 활동을 전면 중단했다. 해당 사건은 2021년 검찰의 무혐의 처분으로 종결됐지만, 사회적 파장은 작지 않았다.

가수 김건모 전국투어 콘서트. 아이스타미디어컴퍼니 제공
가수 김건모 전국투어 콘서트. 아이스타미디어컴퍼니 제공


이번 김건모의 복귀 선언으로 ‘스타의 개인적 논란’과 ‘음악적 가치’를 어떻게 분리하고 소비할 것인지 논쟁이 불거질 것이란 전망이 나온다.

이번 전국투어는 부산 공연 이후 10월 18일 대구, 12월 20일 대전을 거쳐 내년 1월 서울 공연으로 이어진다. 자세한 공연 일정은 추후 공개된다.

윤예림 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 기내 화장실서 알몸으로 발견된 승무원…‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 기내 화장실서 알몸으로 발견된 승무원…‘이것’ 때문이었다

  2. “촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

    thumbnail - “촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

  3. 김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

    thumbnail - 김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

  4. “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

    thumbnail - “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

  5. 정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

    thumbnail - 정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

  6. 차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군 됐다

    thumbnail - 차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군 됐다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved