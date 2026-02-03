‘슈퍼스타K’와 ‘K팝 스타’가 맞붙는다…MBC가 기획한 색다른 ‘오디션 프로그램’

그룹 르세라핌 김채원. MBC ‘1등들’ 예고편

MBC ‘1등들’ 예고편

MBC ‘1등들’ 포스터

과거 유명 오디션 프로그램에서 1등을 차지했던 이들이 한데 모여 다시 한번 1등을 가려내는 MBC 예능 프로그램 ‘1등들’이 방송을 예고했다.오는 15일 첫 방송되는 ‘1등들’은 역대 수많은 음악 오디션의 1등들이 모여 1등 중에서도 1등을 가려내는 경연 프로그램이다. 배우 이민정과 방송인 붐이 진행을 맡는다.‘1등들’은 3일 예고 영상을 공개했다.예고 영상에는 1등 가수들의 무대, 경연의 긴장감을 높여줄 프로그램 룰, 1등 가수들의 무대에 경악하고 감동하기도 하는 진행자와 패널들의 모습이 담겨 기대를 모았다.정체가 공개되지 않은 1등 가수들은 “지금 나오시는 분들 다 이기고 내가 1등 하고 싶다”, “제가 1등 했으면 좋겠어요” 등 굳은 각오를 다지며 무대를 올랐다.참가자는 유명 오디션 프로그램 우승자들로 채워질 것으로 예상된다. 예고편 초반에는 JTBC ‘팬텀싱어’, ‘싱어게인2’, MBC ‘위대한탄생’, SBS ‘K팝 스타’, Mnet ‘슈퍼스타K2’, ‘슈퍼스타K3’, ‘보이스코리아’ 등 각 방송사를 대표하던 오디션 프로그램 로고가 연출되기도 했다.프로그램 안에서 운영되는 룰도 눈길을 끌었다. 한 무대가 끝날 때마다 순위가 바로 공개되는 것뿐만 아니라, 다른 1등 가수 앞에서 노래를 불러야 하는 가혹한 룰이 참가자들을 기다리고 있다. 패널로 출연한 가수 백지영은 이 소식을 접하자 “○○씨가 ○○씨를 앞에 두고 노래한다?”라며 깜짝 놀랐다.배우 허성태, 가수 박지현, 그룹 르세라핌 김채원 등 여러 패널들이 경악하는 모습들은 1등 가수들이 선보일 뛰어난 무대를 짐작게 했다. 특히 이민정이 우는 장면이 이어져 그가 눈물을 보인 이유는 무엇인지, 그를 울린 무대의 1등 가수는 누구일지 궁금증을 더했다.‘1등들’은 2월 15일 오후 9시 10분에 첫 방송한다.최종범 인턴기자